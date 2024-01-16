Хотел заехать по лицу Лаврову: Кулеба вспомнил свои самые трудные переговоры

Дмитрий Кулеба признался, что были несколько моментов, когда он едва сдерживал себя. Министр иностранных дел хотел ударить Сергея Лаврова в лицо.

Об этом он рассказал в интервью Бомбардиру", передает 24 Канал. Глава МИД Украины отметил, что Сергей Лавров чуть не получил от него по лицу весной 2022 года.

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Хотел "заехать по лицу"

Собственно, в интервью Дмитрий Кулеба рассказал о своих самых сложных переговорах. По его словам, были случаи, когда просто хотелось встать из-за стола и дать взбучку своему оппоненту.

Самые трудные переговоры – это когда собеседнику хочется встать и заехать по лицу, но ты не можешь себе этого позволить. И таких у меня было два – три раза. Один из них – с Лавровым, в Анталии весной 2022 года,

– вспомнил министр.

Он также рассказал, что после победы Украины в войне, развязанной Россией, министр выпьет шампанского и отправится в деревню.

К слову, в марте 2023 года Дмитрий Кулеба рассказал, что соблюдает "правила гигиены" во время встреч с Сергеем Лавровым. Он подчеркнул, что никогда не жмет руку министру иностранных дел России, а также избегает общих фотографий с ним.

Накануне стало известно, что Виктор Орбан может летом 2024 года заменить Шарля Мишеля в должности председателя Евросовета. На это тоже отреагировал Дмитрий Кулеба.

Что думает Кулеба о возможном председательстве Орбана

Прежде он отметил, что есть еще полгода, чтобы решить, кто же заменит Мишеля на посту председателя Евросовета. Он иронически ответил: "Как говорила моя бабушка: пережили голод, переживем и роскоши".

Министр иностранных дел отметил, что в Украине по европейскому треку очень интенсивная работа, которая с конца декабря не прекращалась. Он добавил, что наше государство получило историческое решение об открытии переговоров по Евросоюзу.

У нас есть четкий план, четкое понимание, куда мы двигаемся, кто с кем работает, каков график принятия решений, адвокации этих решений. На темпы евроинтеграции это не должно повлиять,

– объяснил глава МИД.

Дмитрий Кулеба также уверен, что Украина переживет шесть месяцев председательства Орбана, если это произойдет. Он также призвал к возможным изменениям отнестись стоически.