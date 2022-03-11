Кулеба встретился с Дудой, возвращаясь из Анталии: обсудили защиту Украины

11 марта 2022 , 02:14
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Источник:

твиттер Дмитрия Кулебы

Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой российского МИДа в Турции. Возвращаясь через Варшаву, он встретился с польским президентом Анджеем Дудой.

Об этом министр иностранных дел рассказал на своей твиттер-странице. Соответствующее сообщение он опубликовал ночью на 11 марта.

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О чем говорили Кулеба и Дуда

Чиновник отметил, что его в Варшаве принял президент Анджей Дуда. Они продолжили развитие диалога между Украиной и Польшей и на фоне российского вторжения.

Я выразил благодарность за усиление военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине,
– рассказал министр иностранных дел.

По словам Кулебы, с польским лидером он предметно обсудил и защиту Украины. А также продвижение членства нашего государства в Европейском союзе.

Была и встреча с главой МИД Польши

Кроме того, украинский дипломат встретился со своей коллегой, польским министром иностранных дел Рау Збигневым. "Согласились: давление на Россию должно расти, пока она не прекратит свою варварскую агрессию", – подчеркнул Кулеба. Он поблагодарил страну-соседку за заботу об украинцах, которые убегают от войны и отметил важность обеспечения их прав.

Кратко о встрече Кулебы с Лавровым

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Автор: Ірина Буртик