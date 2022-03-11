Кулеба встретился с Дудой, возвращаясь из Анталии: обсудили защиту Украины
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба провел переговоры с главой российского МИДа в Турции. Возвращаясь через Варшаву, он встретился с польским президентом Анджеем Дудой.
Об этом министр иностранных дел рассказал на своей твиттер-странице. Соответствующее сообщение он опубликовал ночью на 11 марта.
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О чем говорили Кулеба и Дуда
Чиновник отметил, что его в Варшаве принял президент Анджей Дуда. Они продолжили развитие диалога между Украиной и Польшей и на фоне российского вторжения.
Я выразил благодарность за усиление военной, финансовой, гуманитарной помощи Украине,
– рассказал министр иностранных дел.
По словам Кулебы, с польским лидером он предметно обсудил и защиту Украины. А также продвижение членства нашего государства в Европейском союзе.
Была и встреча с главой МИД Польши
Кроме того, украинский дипломат встретился со своей коллегой, польским министром иностранных дел Рау Збигневым. "Согласились: давление на Россию должно расти, пока она не прекратит свою варварскую агрессию", – подчеркнул Кулеба. Он поблагодарил страну-соседку за заботу об украинцах, которые убегают от войны и отметил важность обеспечения их прав.
Кратко о встрече Кулебы с Лавровым
- Министр посетил Польшу, возвращаясь из Турции. Там он провел переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
- Кулеба настаивал на обсуждении всех вопросов касательно войны, но Лавров гнул свою линию. Так что встреча была не слишком результативной.
- Глава украинского МИД объяснил существенную разницу между сторонами переговоров: он приехал в Турцию говорить, а Лавров – слушать.
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