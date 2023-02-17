Санкции против Ирана, боеприпасы, Молдова под угрозой: чего ждать от визита Кулебы в Брюссель

В понедельник, 20 февраля, с официальным визитом в Брюссель приедет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Чего ждать от приезда главы МИД в столицу Европейского союза в преддверии годовщины полномасштабного вторжения России в Украину?

Во время встречи Совета министров иностранных дел в Брюсселе на повестке дня рассмотрят вопросы российской агрессии против Украины, ситуацию в Афганистане и Иране, обсудят климатические и энергетические вопросы. Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе с ссылкой на дипломатические источники в ЕС.

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Десятый пакет санкций и военная помощь

Министр иностранных дел Украины примет участие в обсуждении российской агрессии против Украины с главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем во время заседания Совета министров иностранных дел. По данным дипломатических источников, следующая неделя в Брюсселе будет очень результативной по поддержке Украины и внедрению санкций против России.

В ходе встречи планируется дискуссия с Кулебой о продлении военной помощи со стороны Европейского Союза, в частности, отправки боеприпасов. Кроме того, ожидается обсуждение нового пакета санкций против России.

, десятый пакет санкций планируют ввести 23 февраля, в канун годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Под новые ограничения со стороны ЕС впервые может попасть Иран из-за поставок военной техники в Россию. Кроме того, будет обсуждаться вопрос привлечения россиян к ответственности за совершенные военные преступления.

Также представители ЕС работают над обеспечением широкой поддержки резолюции Генеральной ассамблеи ООН по поводу российской войны против Украины, которая будет рассмотрена в Нью-Йорке 24 февраля.

Во вторник, 21 февраля, запланирована встреча главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО. Переговоры в таком формате пройдут впервые. После трехсторонней встречи ожидается совместное их заявление.

Безопасность Молдовы под угрозой?

Кроме Кулебы, в понедельник зарубежные министры ЕС также примут министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Николае Попеску. На повестке дня будет безопасность Молдовы и новая потенциальная угроза России. Заметим, что Молдова также страдает от ракетных атак России и часть страны, так называемое Приднестровье, оккупировано Россией с 1992 года. Как сообщают источники в европейских институциях, у Молдовы, как у соседа Украины, есть вопросы к министрам ЕС по безопасности. Ожидается, что чиновники обсудят разные возможности сотрудничества.

Напомним, во время саммита ЕС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка перехватила планы Кремля о взятии под контроль Молдовы. Всю информацию украинский лидер передал президенту Молдовы Майе Санду. На специальном брифинге 13 февраля Санду рассказала, что Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной подготовкой из-за пределов страны – из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Также одной из ведущих тем Совета МИД ЕС будет будущее Европейского фонда мира, созданного в 2021 году для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами. В 2023 году бюджет этого фонда был увеличен на 2 миллиарда евро.