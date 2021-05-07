Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. Утверждают, что уже есть позитивные сигналы.

Сейчас ведут переговоры относительно того, когда Штаты смогут оказать помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Кстати США рассматривают, какую еще военную помощь могут оказать Украине

Есть ли конкретные даты

Кулеба отметил, что, когда даты будут согласованы, о них сообщат. По словам министра, сохранение жизни украинцев – это тотальный абсолютный приоритет на повестке дня нашего общения с США. Он говорил об этом еще во время первого разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Мы работаем с американской администрацией. Уверяю, что по линии МИД эта работа ведется над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. У нас есть уже позитивные сигналы о том, что такая помощь будет,

– заметил дипломат.

Что известно о визите Блинкена в Киев