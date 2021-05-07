Кулеба заявил, что США могут помочь Украине с вакцинами
Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. Утверждают, что уже есть позитивные сигналы.
Источник:"Право на владу" на 1+1
Сейчас ведут переговоры относительно того, когда Штаты смогут оказать помощь. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Кстати США рассматривают, какую еще военную помощь могут оказать Украине
Есть ли конкретные даты
Кулеба отметил, что, когда даты будут согласованы, о них сообщат. По словам министра, сохранение жизни украинцев – это тотальный абсолютный приоритет на повестке дня нашего общения с США. Он говорил об этом еще во время первого разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Мы работаем с американской администрацией. Уверяю, что по линии МИД эта работа ведется над тем, чтобы США помогли Украине с вакцинами. У нас есть уже позитивные сигналы о том, что такая помощь будет,
– заметил дипломат.
Что известно о визите Блинкена в Киев
- 6 мая госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Киев с официальным визитом.
- В течение дня он встречался главой ПЦУ Епифанием, лидерами украинских парламентских фракций, Кулебой, премьером Шмыгалем и президентом Зеленским.
- Американский политик отметил опасность у границы, потому что Россия лишь частично отвела войска.
- Госсекретарь США говорил с украинским президентом о реформах. Блинкен заявил, что им противодействуют Россия и олигархат. Зеленский предложил американскому лидеру Джо Байдену приехать в Украину. Он передал приглашение через госсекретаря.
- Также Блинкен сказал, что в Белом доме рассматривают расширение военной помощи Украине.
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