Кулеба заявив, що США можуть допомогти Україні з вакцинами
Міністерство закордонних справ працює над тим, аби США допомогли Україні з вакцинами. Стверджують, що вже є позитивні сигнали.
Джерело:"Право на владу" на 1+1
Наразі ведуть перемовини щодо того, коли Штати зможуть надати допомогу. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
До речі США розглядають, яку ще військову допомогу можуть надати Україні
Чи є конкретні дати
Кулеба зазначив, що, коли дати будуть погоджені, про них повідомлять. За словами міністра, збереження життя українців – це тотальний абсолютний пріоритет на порядку денному нашого спілкування із США. Він говорив про це ще під час першої розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.
Ми працюємо з американською адміністрацією. Запевняю, що по лінії МЗС ця робота ведеться над тим, щоб США допомогли Україні з вакцинами. У нас є вже позитивні сигнали про те, що така допомога буде,
– зауважив дипломат.
Що відомо про візит Блінкена до Києва
- 6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Київ з офіційним візитом.
- Протягом дня він зустрічався главою ПЦУ Епіфанієм, лідерами українських парламентських фракцій, Кулебою, прем'єром Шмигалем та президентом Зеленським.
- Американський політик наголосив на небезпеці біля кордону, тому що Росія лише частково відвела війська.
- Держсекретар США говорив з українським президентом про реформи. Блінкен заявив, що їм протидіють Росія та олігархат. Натомість Зеленський запропонував американському лідеру Джо Байдену приїхати в Україну. Він передав запрошення через держсекретаря.
- Також Блінкен сказав, що у Білому домі розглядають розширення військової допомоги Україні.
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