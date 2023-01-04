Получим то, чего не могли в 2022 – Кулеба о военной помощи в 2023 году

В новом 2023 году Украина сможет получить всю военную помощь от иностранных партнеров, которую они по разным причинам отказывались присылать в прошлом году. Украинская сторона активно работает над тем, чтобы получить необходимое для ВСУ.

В частности, речь идет о танках и бронетехнике. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга 4 января.

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Министр иностранных дел уверяет, что дипломаты ведут переговоры с союзниками по предоставлению Украине танков, бронетехники и другого тяжелого оружия. В этом году Украина точно получит все, что нужно.

Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так будет. Все время, ждите новостей,

– сказал министр.

К слову, ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас необходимо на фронте. По словам министра, тяжелое оружие поможет победить агрессора.

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