Получим то, чего не могли в 2022 – Кулеба о военной помощи в 2023 году
Источник:Министерство иностранных дел Украины
В новом 2023 году Украина сможет получить всю военную помощь от иностранных партнеров, которую они по разным причинам отказывались присылать в прошлом году. Украинская сторона активно работает над тем, чтобы получить необходимое для ВСУ.
В частности, речь идет о танках и бронетехнике. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ходе брифинга 4 января.
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"Ждите новости": Кулеба о предоставлении военной помощи государству
Министр иностранных дел уверяет, что дипломаты ведут переговоры с союзниками по предоставлению Украине танков, бронетехники и другого тяжелого оружия. В этом году Украина точно получит все, что нужно.
Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу только подтвердить слова, что так будет. Все время, ждите новостей,
– сказал министр.
К слову, ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что сейчас необходимо на фронте. По словам министра, тяжелое оружие поможет победить агрессора.
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Кулеба о предоставлении Украине Patriot и психологический перелом в США
- Власти надеются, что после получения Patriot от США откроется путь по поставке другого вооружения. Дело в том, что дипломаты страны долго боролись за то, чтобы Штаты сняли табу и дали Украине эти системы ПВО.
- Кулеба подчеркнул, что на Patriot наше государство не остановится. Украина будет просить о танках и ракетах ATACMS.
- В то же время министр добавляет, что ситуация с ПВО Patriot является определенным психологическим переломом. Далее – уровень за уровнем, Украина сможет получить от своих партнеров то, что действительно необходимо.