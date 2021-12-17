Кулеба заявил о переговорах по отключению России от SWIFT

Дмитрий Кулеба заявил, что западные партнеры Украины уже разрабатывают ряд санкций против России, если та нападет на нас. Среди ограничений будет отключение от платежной системы SWIFT.

Министр иностранных дел отметил, что санкции включают ограничение торговли, инвестиций и банковских операций. Они также могут относиться и к российскому госдолгу.

Читайте также Лидеры ЕС согласились продлить санкции против России за агрессию против Украины, – СМИ

Ядерный вариант

По словам Кулебы, отключение от SWIFT вызывает больше всего дебатов. Министр называет такие санкции "ядерным" вариантом.

В любом случае, как отметил министр, санкции будут жесткими и беспрецедентными.

Европарламент поддерживает отключение России от SWIFT

В Европарламенте соглашаюсь, что Россия должна заплатить высокую экономическую и политическую цену в случае новой агрессии по отношению к Украине. Парламентарии приняли соответствующую резолюцию, сообщает BBC.

На фоне наращивания российских войск на границах Европарламент призывает ЕС "быть готовым" к введению более жестких экономических санкций. Они должны включать замораживание активов и запрет на въезд в ЕС людей из "ближайшего окружения и олигархов с орбиты российского президента". Поддерживают и исключение России из SWIFT, если агрессор атакует Украину.

Что этому предшествовало

В конце октября американские СМИ писали, что Россия стягивает войска к границам с Украиной. Впоследствии украинская разведка подтвердила, что это действительно так. Предупредили, что Москва может напасть в январе – феврале 2022 года.

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что у границы более 93 тысяч человек военного состава страны-агрессора.

Начальник украинской разведки заявил, что украинские военные не смогут отразить полномасштабное наступление России без помощи Запада. Ведь, по его словам, без перекидывания резервов не сможет выстоять ни одна армия в мире.

На фоне таких угроз США и ЕС выразили обеспокоенность. Они пригрозили России жесткими санкциями. Американский президент Джо Байден даже позвонил по кремлевскому лидеру Владимиру Путину.

Правда, по информации СМИ, ЕС затягивает с введением жестких санкций в надежде на дипломатию.

Может заинтересовать – НАТО впервые готовит для Путина мощные санкции: