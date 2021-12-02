Кулеба встретился с Блинкеном в Стокгольме: обсудили жесткие экономические санкции для России

Дмитрий Кулеба в четверг, 2 декабря, встретился с Энтони Блинкеном в Стокгольме. Политики обсудили жесткие экономические санкции для России.

Глава МИД Украины Кулеба отметил, что его встреча с госсекретарем США Блинкеном была дружественной. В частности, политики подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и Штатов.

Заметьте Канада готова вместе с Украиной работать над сдерживанием России от агрессии, – МИД

Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции,

– подчеркнул Кулеба.

Во время встречи должны были обсудить 3 вопроса

Кулеба накануне встречи рассказывал, что собирается обсудить с Блинкеном 3 ключевых вопроса. Речь идет о:

отправке четких политических сигналов России на всех уровнях;

разработке санкционного пакета;

углублении военно-технического сотрудничества с Украиной.

Также Кулеба и Блинкен планировали "сверить свои часы по имеющейся у нас информации о российских планах и намерениях".

Пост Кулебы:

Издание Bloomberg сообщило, что Блинкен также встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым . Встреча состоится 2 декабря на фоне разговоров о вероятном вторжении России в Украину.

Дружественная встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США.