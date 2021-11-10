Куликовский "Палыч" на суде заявил, что живет в Киеве еще с 2019 года

Боевику и руководителю донецкой пыточной "Изоляция" Денису Куликовскому 10 ноября избрали меру пресечения. Во время заседания суда "Палыч" заявил, что с 2019 года живет в Киеве.

Информацию о том, как и где поймали боевика, следствие не разглашает. Однако Денис "Палыч" Куликовский убеждает, что в Киеве живет последние два года.

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Боевик признал свою вину

На судебном заседании, на котором избирали меру пресечения, боевик признал свою вину во всех преступлениях, в которых его подозревает следствие.

"Палыча" разыскивали с 2020 года, а МВД последние 1,5 года собирало доказательства преступной деятельности боевика. Однако Куликовский убеждал, что с 2019 года якобы не живет в Донецке.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. Сам "Палыч" просил поместить его в изолятор "для его собственной безопасности".

Задержание Куликовского "Палыча": главное

9 ноября 2019 года в Киеве украинские спецслужбы задержали руководителя донецкой пыточной "Изоляция" Дениса Куликовского, больше известного под прозвищем "Палыч".

Пыточная, которой руководил боевик – место пыток и убийств украинских пленных.

Во время судебного заседания "Палыч" заявил, что сожалеет о содеянном.