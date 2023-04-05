В СБУ прокомментировали возможные контакты Баканова с Кулиничем, сотрудничавшим с ФСБ

5 апреля 2023, 11:38
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Досудебное расследование по делу о бывшем главе СБУ в Крыму Олеге Кулиниче завершилось. Во время совместного брифинга представитель Службы безопасности прокомментировал возможные контакты Кулинича с Бакановым.

Артем Дехтяренко во время брифинга отметил, что СБУ максимально способствует расследованию. Ведь сегодня один из приоритетов Службы – очищение и разоблачение деструктивных элементов внутри. Для этого и проверяли, контактировал ли Баканов с Кулиничем, сотрудничавшим с российской ФСБ, передает 24 Канал.

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СБУ проводила служебную проверку

Как мы сообщали ранее, в отношении бывшего главы СБУ Баканова была проведена служебная проверка. Ее результаты засекречены, поэтому на широкую общественность мы не можем представлять ее результаты,
– подчеркнул Дехтяренко.

Он отметил, что также тщательно проверили все контакты Кулинича. Полученную информацию СБУ также передала Государственному бюро расследований.

Досудебное расследование по делу Кулинича было завершено

  • Об этом в ГБР сообщили 5 апреля. Против него открыли уголовное производство по государственной измене бывшего главы СБУ в Крыму.
  • Напомним, что его в ходе спецоперации удалось задержать 16 июля 2022 года. Ее проводили сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины. Тогда же избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кулинич до сих пор находится под арестом.
  • Отметим, что нынешний глава СБУ Василий Малюк лично участвовал в задержании Кулинича. Он добавил, что сотрудники ведомства провели "беспрецедентную филигранную разработку и последующую реализацию" плана. Им удалось претворить в жизнь агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ.
  • Как выяснилось, Олег Кулинич сотрудничал с ФСБ России. В спецслужбах страны-агрессора он получил псевдоним "Котигорошко".
  • Кроме государственной измены, Кулинич обвиняется в ряде других уголовных правонарушений. Среди них самовольное оставление места службы во время военного положения, завладение оружием и боеприпасами со злоупотреблением служебным положением, незаконное хранение огнестрельного оружия без разрешения.

Автор: Назарій Лазур