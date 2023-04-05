В СБУ прокомментировали возможные контакты Баканова с Кулиничем, сотрудничавшим с ФСБ
Досудебное расследование по делу о бывшем главе СБУ в Крыму Олеге Кулиниче завершилось. Во время совместного брифинга представитель Службы безопасности прокомментировал возможные контакты Кулинича с Бакановым.
Артем Дехтяренко во время брифинга отметил, что СБУ максимально способствует расследованию. Ведь сегодня один из приоритетов Службы – очищение и разоблачение деструктивных элементов внутри. Для этого и проверяли, контактировал ли Баканов с Кулиничем, сотрудничавшим с российской ФСБ, передает 24 Канал.
Читайте также Офис генпрокурора сообщил о подозрении антиукраинскому блогеру-миллионнику Юрию Подоляке
СБУ проводила служебную проверку
Как мы сообщали ранее, в отношении бывшего главы СБУ Баканова была проведена служебная проверка. Ее результаты засекречены, поэтому на широкую общественность мы не можем представлять ее результаты,
– подчеркнул Дехтяренко.
Он отметил, что также тщательно проверили все контакты Кулинича. Полученную информацию СБУ также передала Государственному бюро расследований.
Досудебное расследование по делу Кулинича было завершено
- Об этом в ГБР сообщили 5 апреля. Против него открыли уголовное производство по государственной измене бывшего главы СБУ в Крыму.
- Напомним, что его в ходе спецоперации удалось задержать 16 июля 2022 года. Ее проводили сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины. Тогда же избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Кулинич до сих пор находится под арестом.
- Отметим, что нынешний глава СБУ Василий Малюк лично участвовал в задержании Кулинича. Он добавил, что сотрудники ведомства провели "беспрецедентную филигранную разработку и последующую реализацию" плана. Им удалось претворить в жизнь агентурно-техническое проникновение в ряды ФСБ.
- Как выяснилось, Олег Кулинич сотрудничал с ФСБ России. В спецслужбах страны-агрессора он получил псевдоним "Котигорошко".
- Кроме государственной измены, Кулинич обвиняется в ряде других уголовных правонарушений. Среди них самовольное оставление места службы во время военного положения, завладение оружием и боеприпасами со злоупотреблением служебным положением, незаконное хранение огнестрельного оружия без разрешения.