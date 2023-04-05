В СБУ прокомментировали возможные контакты Баканова с Кулиничем, сотрудничавшим с ФСБ

Досудебное расследование по делу о бывшем главе СБУ в Крыму Олеге Кулиниче завершилось. Во время совместного брифинга представитель Службы безопасности прокомментировал возможные контакты Кулинича с Бакановым.

Артем Дехтяренко во время брифинга отметил, что СБУ максимально способствует расследованию. Ведь сегодня один из приоритетов Службы – очищение и разоблачение деструктивных элементов внутри. Для этого и проверяли, контактировал ли Баканов с Кулиничем, сотрудничавшим с российской ФСБ, передает 24 Канал.

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СБУ проводила служебную проверку

Как мы сообщали ранее, в отношении бывшего главы СБУ Баканова была проведена служебная проверка. Ее результаты засекречены, поэтому на широкую общественность мы не можем представлять ее результаты,

– подчеркнул Дехтяренко.

Он отметил, что также тщательно проверили все контакты Кулинича. Полученную информацию СБУ также передала Государственному бюро расследований.

Досудебное расследование по делу Кулинича было завершено