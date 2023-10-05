Насколько мощная российская оборона на Юге: в Украине запустили новый дата-проект

Издание "Texty.org.ua" запустило новый дата-проект "На пути к морю", в котором наглядно проанализировало российскую оборону на Юге. Считается, что там развернется кульминация военной кампании 2023 года.

ВСУ продолжат наступательные операции на Юге. По словам генерала Александра Тарнавского, самый большой прорыв украинского контрнаступления наступит после взятия Токмака – города, который россияне превратили в крепость.

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Какая задача стоит перед ВСУ

Новый проект "Texty.org.ua" – это масштабный анализ российской обороны на Юге, которую должны преодолеть наши военные. Эту оборону оккупанты выстраивали за последние полтора года. Речь идет о сотнях километров непрерывных траншей, блиндажей, ДОТов, ДЗОТов, отдельных опорных пунктов. По размеру эти оборонительные постройки – как средневековый форт. Кроме того, на оккупированной части украинского Юга россияне уже имеют отлаженную логистику, склады с боеприпасами, отряды беспилотников и артиллеристов.

Почему важно прорвать российскую оборону на Юге

Одна из важных стратегических целей ВСУ – выйти на побережье Азовского моря. Ведь именно так они смогут разорвать связь между оккупированным востоком и Крымом. Чтобы выйти к морю, нужно освободить Мелитополь. Чтобы освободить Мелитополь, нужно сначала взять Токмак.

А эта задача не из простых, поскольку оккупанты выстроили вокруг города мощную оборону в несколько линий и стянули туда значительные силы. Так, под Токмаком находятся "элитные части" ВДВ, мобилизованных, отряды "шторм-Z". В общей сложности на этом направлении противник может держать более 100 тысяч личного состава.

В то же время, общее количество оккупационного контингента – тех, кто находится на линии боевого столкновения и в ближнем тылу, – более 400 тысяч человек.

Как выглядит линия обороны россиян на Юге

В настоящее время Украина активно наступает на Токмакском направлении. Линия фронта уже сдвинулась на юг – ко второй линии российской обороны.

Так выглядит линия российской обороны на Юге Украины/Texty.org.ua

В целом у россиян есть три основные линии обороны.

Первая линия – так называемые ВОПы и РОПы, содержащие взводы или рты. Их так и расшифровывают: "взводный/ротный опорный пункт". Это относительно автономные укрепления, состоящие из окопов и блиндажей. Все возможное пространство между этими укреплениями и до основной линии обороны – минные поля. Только отдельные дороги соединяют опорные пункты со второй линией обороны, из которой происходит снабжение. Перед первой линией и между ее укреплениями, вероятнее всего, и расположены самые большие со времени Первой мировой войны минные поля в Европе.

Так выглядит опорный пункт первой линии российской обороны на Юге Украины / Новости / Texty.org.ua

Силы обороны Украины на участках Токмакского направления смогли преодолеть эти минные поля и укрепления, которыми они оцеплены, а также частично преодолели вторую линию обороны: противотанковый ров и противотанковые пирамиды – на этом сошлось большинство OSINT-исследователей, изучающих боевые действия на юге.

Вторая линия – основная. В основе – сеть окопов, длиной в десятки километров. На эти окопы нанизаны различные укрепления: сложные инженерные укрепления и конструкции, бетонные бункеры, упомянутые ранее ВОП и РОП. Также здесь встречаются большие укрепления батальонного уровня с залогом 500 – 600 человек. Такие укрепления уже имеют собственные штабы и склады, преимущественно расположенные в ближайших населенных пунктах.

Так выглядит передовой пункт второй линии российской обороны на Юге Украины / Новости / Texty.org.ua

Третья линия – запасная. На нее должны отступить войска в случае прорыва основной линии. Она также имеет укрепление. На нем расположены склады батальонного уровня, ремонтные мастерские.

К тому же на этой линии обороны находятся подразделения поддержки: подразделения разведки, РЭБ, РЭР, штабы артиллерийских подразделений. Также она содержит укрепления вокруг крупных населенных пунктов – Токмака и Тростникового, которые превратили в автономные укрепрайоны.

Так выглядит укрепление третьей линии российской обороны на Юге Украины / Новости / Texty.org.ua

Вражеские оборонительные линии мощные, поэтому штурм может затянуться на месяцы. Чтобы подробнее ознакомиться с оборонительными укреплениями россиян и что на них расположено, смотрите интерактивную карту за этой ссылкой.