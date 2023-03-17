Кульминационные дни для ЧВК "Вагнер" в Бахмуте: обзор фронта от Романа Свитана

В Институте изучения войны сообщили, что наступление "Вагнера", вероятно, близится к кульминации. Кроме того, известно, что потери ЧВК Евгения Пригожина достигли 30 тысяч убитыми и ранеными.

Соответствующую информацию в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Каналы прокомментировал полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан.

Важно Подъезд 14-этажки буквально сложился, – мэр Авдеевки о ракетном ударе окупантов.

Потери Пригожина

По мнению Романа Свитана, Евгению Пригожину уже нужно создавать себе резиденцию и бункер. Ведь за эти 30 тысяч заключенных, которых он уничтожил под Бахмутом, его спросят. Военный эксперт отметил, что это будут те люди, которые отвечают за этих зеков.

"Я думаю, что теперь у него другие проблемы и совсем другие вопросы будет решать", – добавил Роман Свитан.

Смотрите полное видео с Романом Свитаном на ютубе 24 канала:

Где остановились россияне в Бахмуте

Военный эксперт сообщил, что в Бахмуте россияне уперлись в рубеж обороны, хорошо избранный нашими командирами. Это трасса Константиновка – Бахмут. Россияне даже не могут к ней подойти, ведь там стоит наша артиллерия, работают танки – рубеж удерживается.

Кроме того, военный эксперт вспомнил, что враги еще уперлись в реку Бахмутку. Ведь там подходы тоже хорошо простреливаются. Последним рубежом он назвал завод по обработке цветных металлов.

Это практически металлургический завод, имеющий несколько предприятий. Также у него есть несколько этажей – вверх и вниз. То есть с ним очень хорошо удерживать рубеж обороны,

– объяснил Роман Свитан.



Завод по обработке цветных металлов / Скриншот

Он добавил, что эти рубежи удерживают россиян от дальнейших продвижений. Соответственно, оперативное окружение Бахмутскому гарнизону сейчас не грозит.

"Бахмут – это сейчас самая горячая точка. Там россияне подтянули все, что у них только было. Продвижение живой силой уже не выходит, ведь уперлись в рубежи. Именно поэтому они продолжают работать артиллерией и авиацией в массированном режиме. Собирая все, что у них есть, практически со всей линии фронта", – добавил военный эксперт.

Продвижение в Славянск

Роман Свитан отметил, что россияне действительно продвигаются в сторону Славянска. Это происходит очень осторожно, они ведь понимают, что Бахмутский гарнизон оказался практически у них в тылу. Поэтому любое продвижение на северо-запад ставит под удар всю их группировку.



Направление в Славянск / Скриншот

"Именно поэтому, пытаясь продвигаться, (россияне - 24 канал) пробуют как-то укреплять фланги. Это очень сложно, поэтому берут мало метров для продвижения", – рассказал эксперт.

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