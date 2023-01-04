Культ смерти в России: психолог разобрал видео Пригожина с морга и кладбища

Вожак российского ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин начал появляться на видео в моргах и на кладбищах с телами ликвидированных вагнеровцев. Таким образом, среди россиян распространяют культ смерти.

Культ смерти – это один из основных признаков фашистских режимов. Об этом в стриме 24 канала рассказал психолог Валентин Ким.

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Причины популярности Пригожина

Он отмечает, что в Россию культ смерти зашел через культ мертвых – из-за уважения к погибшим в "великой отечественной войне". Так что российское общество было к этому достаточно готово.

Пригожин – очень интересный персонаж этого культа. Не случайно его очень много сейчас в информационном пространстве. Почему? Потому что он настоящий,

– отмечает Валентин Ким.

Он объясняет, что Евгений Пригожин действительно именно так и относится к погибшим и чужой смерти. И в этом есть нечто, что привлекает людей, которые уже понимают, что они идут на смерть.

"Для них важно, чтобы они видели, что кто-то обесценивает смерть. "Ну смерть – и смерть, ну погибнешь – и погибнешь", – объясняет психолог.

Такое обесценивание жизни и здоровья привлекательно для людей, которые понимают, что им жить осталось не долго. Так что специалист уверен, что с таким типажем лидера легко идти насмерть.

Валентин Ким о культе смерти в России: смотрите видео

Пригожин одновременно и проблема для россиян

Психолог также отмечает, что в контексте Евгения Пригожина есть и проблема для россиян. Она состоит в том, что главарь вагнеровцев является тенью Путина.

Это то, что ты пытаешься скрывать в себе. Это то, почему ты не разрешаешь проявиться. Но в критические времена тень выходит на поверхность. Пригожин – это тень Путина, это жрец смерти,

– заявил Валентин Ким.

Мол, именно Пригожин ныне владеет мозгами и душами россиян. Ведь его пренебрежительное отношение к жизни своих людей означает, что он еще более пренебрежительно относится к жизни других людей.

"Проблема опять же состоит в том, что это разрушение государственных устоев в России. Мы же видим, что он не только на фронте так пренебрежительно относится к российским воинам", – подчеркивает психолог.

Так же пренебрежительно Евгений Пригожин относится и к российским конституции, законам, чиновникам к международным институтам.

Разрушение России уже началось. И разрушает ее именно этот типаж Пригожина – человека, который может "убить" российский закон ради существования этого бандитского российского формирования,

– объяснил специалист.

Культ смерти от Пригожина