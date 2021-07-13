В соцсетях распространили фото, на которых видна переписка Вадима Галайчука. Он общался с пользователем, которого подписал как "Путин".

Тем временем Зеленский отреагировал на скандальную статью Путина

"Путин" помогал редактировать пост

Как видно на экране смартфона, который держит Вадим Галайчук, его переписка касалась правильной формулировки предложения. Своего собеседника, записанного в контактной книге как "Путин", он просил помочь с редактированием.



Галайчук в Раде просил совета относительно лучшей формулировки предложения / Фото из телеграмв "Через плечо"



Переписка Галайчука с Путиным / Фото из телеграма "Через плечо"

Сообщение с благодарностью Галайчук начал как "Кум, спасибо!". Далее он отметил, что помощник может работать литературным редактором.

Как известно, кумом Путина в Украине на самом деле является лишь один человек – одиозный Виктор Медведчук. Его дочь Дарью крестил Владимир Путин.

Кто такой Вадим Галайчук

Родился в Городке на Хмельнитчине. Это украинский адвокат и юрист. Был главным юристом предвыборного штаба Владимира Зеленского.

В Раду попал в 2019 году по списку от "Слуги народа". Ему предоставили в общепартийном списке 44 место.

Галайчук – первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Переписки в Раде