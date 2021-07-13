Купалась с подругами и исчезла: в Ивано-Франковске утонула девочка
Источник:Национальная полиция
На реке Быстрица Солотвинская 12 июля в Ивано-Франковске девочку-подростка без сознания вытащили из воды. Врачи пытались спасти ребенка, но констатировали смерть из-за утопления.
Полицейские Ивано-Франковска исследуют обстоятельства смерти ребенка. Уже открыли уголовное производство. Предварительно правоохранители определили, что умершей 12 лет. Она жила в Ивано-Франковске.
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Детали инцидента
Потерпевшая купалась с друзьями. Впоследствии они увидели, что девушки нет и сразу позвали на помощь.
Следователи открыли уголовное производство по статье умышленное убийство (с отметкой "несчастный случай"). Тело отправили на экспертизу. Правоохранители проводят досудебное расследование и выясняют обстоятельства несчастного случая.
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