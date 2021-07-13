Поліцейські Івано-Франківська досліджують обставини смерті дитини. Вже відкрили кримінальне провадження. Попередньо правоохоронці визначили, що померлій 12 років. Вона мешкала в Івано-Франківську.

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Деталі інциденту

Потерпіла купалася з друзями. Згодом вони побачили, що дівчини немає й одразу покликали на допомогу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею умисне вбивство (з відміткою "нещасний випадок"). Тіло відправили на експертизу. Правоохоронці проводять досудове розслідування та з'ясовують обставини нещасного випадку.

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