Наш общий интерес, потому что после Украины мы будем следующие – Купидура о поддержке от Польши
Польша выступает надежным союзником и оказывает разнообразную помощь нашей стране в войне, которую развязала россия. Поляки не отступят от поддержки Украины.
Об этом 24 каналу рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура. По его словам, поддержка польского народа носит очень глубокий характер.
Достойно внимания Исторический миг: Дуда встал на колено перед мемориалом павших в боях с большевиками бойцами УНР
Поляки не отступят от поддержки Украины
Купидура отметил, что поддержка Польши устойчива. Польские СМИ много говорят об Украине, но их поддержка не зависит от каких-либо информационных волн.
Это наш общий интерес, потому что поляки очень хорошо на генетическом уровне осознают, что после Украины, в случае проигрыша – они следующие,
– заметил польский ученый.
По его мнению, помощь поляков Украине в войне с россией – не только солидарность. Здесь также есть польский интерес, и это очень глубоко ощущается.
"Доверие между нашими народами достигло наивысшего уровня за всю нашу историю и это действительно нужно ценить. Это огромный потенциал для нашего общего будущего ", — подчеркнул польский общественный деятель.
Капидура рассказал о помощи Польше: смотрите видео
Как Польша поддерживает Украину: коротко
- Польша является надежным партнером и одной из стран, которая оказывает Украине наибольшую помощь в войне с россией. Именно Польша первой приняла большое количество украинских беженцев в первые дни полномасштабной войны. Также Польша поддерживает нашу страну на международном уровне.
- В Украине прошел второй саммит Крымской платформы, на котором выступил президент Польши Анджей Дуда. Он начал свою речь со слов, что "Крым – это Украина" и выразил надежду, что уже в этом году посетит свободный полуостров вместе с президентом Зеленским.
- С начала полномасштабной войны Украина получила от Польши помощь более чем на 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро). Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия – около 7 миллиардов злотых.
- В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что украинские защитники успешно ликвидируют российских захватчиков с помощью польских САУ "Краб" . Вооруженные Силы уничтожают склады захватчиков с боеприпасами и горючим, логистические центры, опорные пункты, технику и живую силу.