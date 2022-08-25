Наш общий интерес, потому что после Украины мы будем следующие – Купидура о поддержке от Польши

25 августа 2022 , 10:19
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Польша выступает надежным союзником и оказывает разнообразную помощь нашей стране в войне, которую развязала россия. Поляки не отступят от поддержки Украины.

Об этом 24 каналу рассказал польский ученый и общественный деятель Ришард Купидура. По его словам, поддержка польского народа носит очень глубокий характер.

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Поляки не отступят от поддержки Украины

Купидура отметил, что поддержка Польши устойчива. Польские СМИ много говорят об Украине, но их поддержка не зависит от каких-либо информационных волн.

Это наш общий интерес, потому что поляки очень хорошо на генетическом уровне осознают, что после Украины, в случае проигрыша – они следующие,
– заметил польский ученый.

По его мнению, помощь поляков Украине в войне с россией – не только солидарность. Здесь также есть польский интерес, и это очень глубоко ощущается.

"Доверие между нашими народами достигло наивысшего уровня за всю нашу историю и это действительно нужно ценить. Это огромный потенциал для нашего общего будущего ", — подчеркнул польский общественный деятель.

Капидура рассказал о помощи Польше: смотрите видео

Как Польша поддерживает Украину: коротко

  • Польша является надежным партнером и одной из стран, которая оказывает Украине наибольшую помощь в войне с россией. Именно Польша первой приняла большое количество украинских беженцев в первые дни полномасштабной войны. Также Польша поддерживает нашу страну на международном уровне.
  • В Украине прошел второй саммит Крымской платформы, на котором выступил президент Польши Анджей Дуда. Он начал свою речь со слов, что "Крым – это Украина" и выразил надежду, что уже в этом году посетит свободный полуостров вместе с президентом Зеленским.
  • С начала полномасштабной войны Украина получила от Польши помощь более чем на 10 миллиардов злотых (2,1 миллиарда евро). Наибольшую долю в этой сумме составляет стоимость переданного оружия – около 7 миллиардов злотых.
  • В Генеральном штабе ВСУ сообщали, что украинские защитники успешно ликвидируют российских захватчиков с помощью польских САУ "Краб" . Вооруженные Силы уничтожают склады захватчиков с боеприпасами и горючим, логистические центры, опорные пункты, технику и живую силу.

Автор: Харьковська Оксана