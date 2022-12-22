В Одесской области мужчина "купил" детей у знакомого, чтобы пересечь границу

В Одесской области мужчина пытался незаконно пересечь границу. Для этого он "купил" детей у своего знакомого.

Мужчину задержали в пункте пропуска "Рени", что в Одесской области. Он пытался себя выдать за многодетного отца.

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Человек купил фальшивые документы

По данным начальника пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГНСУ Игоря Перегняка, у мужчины были свидетельства о рождении троих детей. Впрочем, как оказалось, что два документа были ложными.

Настоящим было свидетельство старшей дочери. Девочка должна остаться жить в Украине вместе с дедушкой.

35-летний мужчина подделал документы на мальчиков-близнецов. В ГНСУ отметили, что фальшивые свидетельства о рождении были сделаны качественно.

Муж впоследствии признался

Доказывать, что мужчина использует подделки, пришлось с помощью технических средств пограничного контроля. Нарушитель все же признался, что приобрел свидетельство у своего знакомого. За фейковые документы он заплатил 3 тысячи долларов.

Сотрудники Пограничной службы обратились с этим инцидентом в полицию. Решается вопрос о начале уголовного производства.

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