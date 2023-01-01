"Алексей Юрьевич, вы что": Притула рассказал, как Резников попросил купить спутник
В 2022 году волонтерские организации совершили значительный скачок в своих возможностях. Война побудила консолидироваться все общество, а Благотворительный фонд Сергея Притулы смог приобрести спутник, о чем раньше никогда не думал.
Об этом 24 каналу рассказал волонтер, основатель Благотворительного фонда Сергея Притулы Сергей Притула. По его словам, волонтерская деятельность до 2022 года ограничивалась коммуникацией исключительно с военными на фронте, но после вторжения фонд начал сотрудничать с Министерством обороны.
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Невозможное возможно
Сергей Притула рассказал, что ему не приходилось раньше сотрудничать с Министерством обороны Украины, потому что не было такой необходимости, но масштабы помощи, которые осуществлял фонд, не оставлял другого варианта.
По словам волонтера, сначала в фонде думали, что купить Байрактары невозможно, но потом начали искать партнеров, сотрудничать и нашли механизм, как это можно сделать.
Сергей Притула рассказал, как его фонду удалось купить спутник для Украины: смотрите видео
После этого на одном из совещаний в Министерстве обороны министр предложил фонду найти нужный для Украины спутник. Сначала это восприняли в фонде как нечто нереальное, но потом все же удалось найти решение, как и в случае с Байрактарами.
Мы ведь не можем министру говорить, Алексей Юрьевич вы что того, что ли? Так же не хорошо,
– сказал Сергей Притула.
Учредитель фонда также рассказал, что начав искать механизм закупки были определенные трудности, но благодаря сотрудничеству с партнерами закупку удалось осуществить.
Очень правильно сделал министр обороны, когда он вышел в паблик и с высоты своего поста поблагодарил украинцев, которые присоединились к тому, что сейчас ГУР МО пользуется этим спутником и базой данных к которой есть доступ и которую мы выкупили на много вперед,
– отметил Притула.
Волонтер также отметил качественную работу военно-политического руководства и заверил, что не желает сейчас искать врагов внутри Украины. Главным врагом для Украины сейчас является путинская Россия, а разбираться со всем остальным стоит уже после победы над ней.
"Несмотря на то, что идет война, происходят определенные процессы, у нас работает ДБР, у нас работает НАБУ, то есть они делают свою работу", – сказал Притула.
В противном случае, если украинцы не будут держать "монолит единства", то это сыграет на руку России, а также повлечет за собой проблемы с помощью партнеров Украины.
Волонтерство для ВСУ: главные новости
- Благотворительный фонд Сергея Притулы имеет стабильную номенклатуру закупок: дроны, оптика, транспорт, тактическая медицина и средства связи.
- Директор фонда "Вернись живым", рассказал, что их фонд не конкурирует с Министерством обороны, а помогают, потому что их организация не настолько забюрократизирована, как министерство и некоторые вещи может сделать быстрее.
- Волонтер и основатель БФ "Все для победы" Геннадий Васьков рассказал, что сейчас для фронта самое важное это дроны и военные автомобили