Купянск не сдается: горожане подняли украинский флаг возле мэрии

Несмотря на предательскую сдачу города оккупантам мэром Купянска из партии ОПЗЖ Геннадием Мацегорой, горожане не теряют запал сопротивляться врагу. Жители районного центра подняли возле мэрии желто-голубой флаг.

Бывший мэр Купянска Геннадий Мацегора 27 февраля буквально "сдал" город оккупантам, за что уже успел поплатиться. И пока рашисты пытаются закрепиться в городе, гражданские без оружия героически сопротивляются, доказывая, что Купянск – это Украина!

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Недавно появилось видео, как жители Купянска с украинской символикой буквально бросаются на технику оккупантов. А теперь мирные горожане, не боясь оружия агрессора, подняли украинский флаг возле мэрии прямо на глазах вооруженных орков-захватчиков.

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