Колишній мер Куп'янська Геннадій Мацегора 27 лютого буквально "віддав" місто окупантам, за що вже встиг поплатитись. І поки рашисти намагаються закріпитися у місті, цивільні без зброї героїчно чинять їм опір, доводячи, що Куп'янськ – це Україна!

До теми Мера, який здав Куп'янськ окупантам, спіймали

Нещодавно з'явилось відео, як жителі Куп'янська з українською символікою буквально кидаються на техніку окупантів. А тепер мирні містяни, не боячись зброї агресора, підняли український прапор біля мерії просто на очах озброєних орків-загарбників.

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