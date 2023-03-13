Почему Купянск важен для россиян: военный эксперт о планах врага на Харьковщине

Кроме Бахмута, еще один горячий участок фронта – Купянское направление. Оккупанты пытались прорываться в Купянск в Харьковской области, и сейчас своих планов захватить город не оставили.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, глава Украинского центра безопасности Сергей Кузан. По его словам, Купянск является важным узловым центром железнодорожного сообщения, и именно через город из российского – Валуйки – проходит ветка снабжения, питающая всю северную часть Луганской области.

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Каждое намерение окупантов получает отпор

По его словам, врагу очень нужно выйти хотя бы в восточную часть Харьковской области и восстановить контроль за железной дорогой, потому что без нее они не могут обеспечивать большую группировку войск, расположенную по линии Купянск – Кременная на части Луганской области.

Обо всех намерениях врага хорошо известно российскому командованию, и каждое намерение окупантов получает отпор от наших сил обороны,

– подчеркнул военный эксперт.

Он подчеркнул, что внимание врага также приковано к Харькову. Как только в городе было возобновлено энергоснабжение, сразу начались массированные прилеты по энергораспределительным подстанциям, по ТЭЦ для того, чтобы погрузить Харьков во тьму.

В этом состоит весь замысел врага – с Юга прорвать оборону в районе Угледара, с Севера – в районе Кременной и выйти с обеспечением через Купянск, чтобы зайти в тыл нашей Донецкой группировке,

– отметил Кузан.

Эксперт считает, что все планы врага были сорваны, и никакого его значительного продвижения не произошло.

Инициатива за ВСУ

Противник с начала года ведет активные действия в частности в районе Кременной, где шли жестокие бои. Однако он не добился значительных преимуществ. Также продолжаются бои у Сватового, где ВСУ удалось вернуть контроль над населенным пунктом Новоселовское

В 10 километрах от Купянска в нпаравлении Лимана враг сконцентрировал немало резервов. Это вылилось в бои возле населенного пункта Гряниковка. Но выйти к реке Оскол по всей ее протяженности оккупанты не смогли.

Враг не ожидал, что встретит такое сопротивление от наших сил. Поспособствовала украинским защитникам также лесистая местность, мешавшая продвижению тяжелой техники россиян. А также помогли построенные линии обороны,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, сейчас на этих направлениях инициатива именно по украинским силам обороны.

Почему врагу не удается продвинуться по Купянскому направлению: смотрите видео

В планах врага – выровнять линию фронта

"Враг накопил большие силы у Кременной. Они дальше там остаются и нуждаются в большом обеспечении. Для этого им нужна железная дорога. Но получить контроль над железной дорогой, над Купянском и над территорией восточнее реки Оскол и Оскольского водохранилища оккупантам не позволяют наши силы обороны" , – заметил аналитик.

По его мнению, в планах врага выйти в Харьковскую область и выровнять линию фронта по реке Оскол, чтобы на Юге была водная преграда – Днепр, а на Востоке – Оскол.

"Как им не удается захватить Бахмут, так же им не удается продвинуться по этому направлению", – резюмировал Сергей Кузан.

Ситуация на Купянском направлении: коротко