Прорывались вражеские ДРГ: ситуация на Купянщине становится все более опасной

На днях в Купянск прорывались российские диверсионно-разведывательные группы на десятках единиц техники. Это, как рассказали в Харьковской ОВА, первая масштабная попытка штурма за последнее время. Сейчас продолжается зачистка.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко отметила, что местные, через населенные пункты которых пытался прорваться враг, кроме постоянных обстрелов из авиации, слышали автоматные очереди. Ситуация на Купянщине становится все более опасной.

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Подробно о ситуации на Купянщине

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что российская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорваться в Купянск. Враг использовал десятки единиц техники, но на данный момент вся она уничтожена. Продолжаются мероприятия по зачистке территории и выявлению вражеских солдат.

По боевым и штурмовым действиям, часть из них идет и по настоящее время. Это самое сложное направление сейчас на линии нашего фронта,

– добавил он.

Хотя вчерашний день, 14 ноября, местные описали "тихим", но накануне был двойной обстрел. Россияне обстреляли машину скорой помощи, в которой находился водитель, а также атаковали частные дома.

С ухудшением погодных условий, предполагают эксперты, такие меры российских ДРГ могут участиться. Только за минувшие сутки было зафиксировано более 11 атак. Фактически почти каждый населенный пункт вблизи Купянска враг пытается штурмовать, но все попытки пока отбиваются.

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Учитывая такую угрозу, недавно проводилась масштабная эвакуация из восточных окраин Купянска, расположенных за рекой Оскол. Известно, что в этой местности до сих пор может находиться более сотни жителей. Не все предпочитают выезжать, преимущественно это пожилые люди.

Также планируется принудительная эвакуация для семей с детьми. Сейчас в 28 населенных пунктах находятся 93 ребенка, их должны в ближайшее время вывезти,

– отметила Анна Черненко.

Накануне руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отметил, что украинские силы полностью контролируют город Купянск, несмотря на попытки россиян захватить его.