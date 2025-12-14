В Купянске находится более сотни россиян, – ВСУ о ситуации в городе
- В Купянске находятся до 200 российских военных, которые преимущественно скрываются в подвалах и застройке.
- Российские заявления о "взятии" города не соответствуют действительности, что было подтверждено визитом президента Зеленского.
К операции Сил обороны Украины в Купянске бойцы готовились несколько месяцев. Российские заявления о "взятии города" не соответствуют действительности, хотя и более сотни россиян находится там.
О ситуации рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
Какова ситуация в Купянске?
Как рассказал Трегубов, в самом Купянске находятся отдельные группы российских военных. Они зашли туда еще больше месяца назад. Именно на фоне такого присутствия Россия начала докладывать своему командованию о "взятии" города.
Этот перелом начинался с середины ноября, когда россияне начали постепенно терять свою логистику и все больше и больше ситуация становилась похожей на окружение,
– сказал Трегубов.
По данным Группировки объединенных сил, сейчас в городе насчитывается от 100 до 200 россиян, которые преимущественно скрываются в подвалах и застройке.
По мнению Виктора Трегубова, Россия оказалась в сложной политической ситуации после заявлений Путина о якобы захвате города. Ранее президент Украины Зеленский эти утверждения опроверг своим визитом в Купянск.
"И теперь россиянам надо показать миру, что им вообще можно доверять после такого блефа", – добавили в Группировке объединенных сил.
Что изменилось на Купянском направлении?
Силы обороны Украины продвинулись в Купянске и в его окрестностях. По данным ISW, там освобожден микрорайон Юбилейный, но отдельные группы россиян остаются на севере и западе города.
Как рассказал руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко 24 Каналу, темпы продвижения российских войск в Купянске крайне низкие и не могут считаться успешными с точки зрения военной науки.
Недавно в городе российские оккупанты застрелили двух гражданских в многоэтажке.