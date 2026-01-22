Силы обороны завершили зачистку Купянска: остаются ли россияне в городе

Силы обороны Украины утверждают, что завершили зачистку Купянска от российских военных. В то же время несколько десятков россиян все еще есть в отдельных кварталах и не влияют на ситуацию в городе.

Об этом сообщил начальник управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона 22 января.

Какова ситуация в Купянске?

Как рассказал Трегубов, основные мероприятия по зачистке Купянска от российских подразделений уже завершены. Только несколько групп оккупантов находятся не в целых районах, а лишь в нескольких кварталах города.

Раций около 27, ну давайте умножать где-то на два-три. Где-то в районе 50 думаю еще есть. Это если по максимуму брать,

– сказал Трегубов о количестве оккупантов.

Также он отметил, что российские военные не демонстрируют готовности массово сдаваться в плен. По данным Трегубова, есть пленные россияне, но это единичные случаи, только оккупантов в неделю берут в плен.

