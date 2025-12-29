Сырский приоткрыл планы ВСУ на 2026 год по Купянску

Бои за Купянск – это яркий случай, когда Украине удалось провести успешную операцию и зачистить от врага целый плацдарм над Осколом. К тому же все произошло тогда, когда Владимир Путин сообщал о якобы захвате города.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Александр Сырский рассказал 24 Каналу, что Кремль уже трижды сообщал об оккупации Купянска. Впрочем все эти сообщения оказались не более, чем очередной ложью России.

Какая задача стоит перед Силами обороны?

По словам Главнокомандующего ВСУ, наши военные будут продолжать активные действия на этом направлении. Они будут уничтожать врага на подступах к Купянску, особенно на севере и на востоке.

Главная задача – уничтожить пути его переправы. Особенно эти трубы, которые проходят. Их есть не одна. Это сделаем обязательно,

– подчеркнул Александр Сырский.

Также важным является построение прочной обороны на подступах к городу, продолжение зачистки, проведение всех фильтрационных мероприятий непосредственно в городе. Конечно, организация и поддержка всех ограничительных мероприятий в самом Купянске.

"Контрдиверсионные мероприятия надо продолжать длительный срок. Потому что огромная площадь города требует детальной проверки каждого дома, чем наши военнослужащие контрдиверсионной группировки сейчас занимаются", – добавил генерал.

Группировка, которая занимается поисково-ударными действиями, имеет успехи. После того как уже трижды российским руководством было заявлено, что Купянск под их контролем, потом их же военкоры признают, что это неправда.

К тому же на это направление перебросили подразделение "Рубикон", которое сейчас пытается максимально усложнить любые действия, перемещения наших войск. Стоит заметить, что его перебрасывают на участки, которые являются приоритетными для врага.

