"Захватили", даже не дойдя: Россия снова врет о "победах" на Харьковщине

Россия снова выдала желаемое за действительное и заявила о якобы "захвате" поселка в Харьковской области, до которого ее войска даже не дошли. Украинские воины опровергли эту информацию и назвали ее очередным фейком кремлевской пропаганды.

Подобные выдумки – часть системной информационной войны России, которая регулярно распространяет неправду о ситуации на фронте. Об этом сообщает "Агентство".

Как Россия "захватила" поселок, до которого ее войска даже не дошли?

Российское командование сообщило о "захвате" поселка Купянск-Узловой в Харьковской области. Такое заявление сделал глава оккупационной армии Валерий Герасимов в ходе инспекции группировки войск "Запад".

Он сказал, что Купянск-Узловой уже "захвачен", и что оккупационные войска сейчас "осуществляют проверку и зачистку городских кварталов".

Как оказалось, реальное расстояние до контролируемых россиянами позиций составляет более 10 километров.

Украинские военные и Центр противодействия дезинформации опровергли эти утверждения и назвали их очередным примером кремлевской пропаганды.

Даже российские пропагандистские Telegram-каналы указали на ложность информации от командующего.

Россия часто объявляет о "победах" на фронте, которые не подтверждаются на местах