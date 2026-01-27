Генштаб России заявил о "взятии" Купянска-Узлового: кто действительно контролирует село

Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявлял о якобы захвате Купянска-Узлового, что на Харьковщине. Силы обороны Украины опровергли очередной фейк россиян.

Город контролируют украинские военные и он не причастен к линии соприкосновения. Об этом заявило Группировка объединенных сил.

Оккупировала ли Россия Купянск-Узловой?

В Группировке опровергли заявления российского военного командования о якобы захвате Купянска-Узлового. Военные заверили, что город подконтролен Украине. Более того, он расположен вовсе не возле непосредственной линии соприкосновения.

Группировка заметила, что россияне в очередной раз преувеличивают свои достижения или придумывают их.

Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов,

– намекнули бойцы в сообщении.

Какова ситуация на Харьковщине?