Генштаб России заявил о "взятии" Купянска-Узлового: кто действительно контролирует село
- Российский генштаб заявил о якобы захвате Купянска-Узлового, однако Силы обороны Украины это опровергли.
- Город остается под контролем украинских военных и расположен не на линии соприкосновения.
Начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявлял о якобы захвате Купянска-Узлового, что на Харьковщине. Силы обороны Украины опровергли очередной фейк россиян.
Город контролируют украинские военные и он не причастен к линии соприкосновения. Об этом заявило Группировка объединенных сил.
Оккупировала ли Россия Купянск-Узловой?
В Группировке опровергли заявления российского военного командования о якобы захвате Купянска-Узлового. Военные заверили, что город подконтролен Украине. Более того, он расположен вовсе не возле непосредственной линии соприкосновения.
Группировка заметила, что россияне в очередной раз преувеличивают свои достижения или придумывают их.
Попутно напоминаем, что согласно нормам международного гуманитарного права в украинском плену можно получить квалифицированную помощь врачей-специалистов, в том числе и наркологов,
– намекнули бойцы в сообщении.
Какова ситуация на Харьковщине?
Как сообщил ISW, российские войска продвинулись на севере Харьковской области в последние дни. По данным источников аналитиков, россияне имели продвижение в северной части Нестерного.
Ранее сообщалось, что российские подразделения хотят прорвать границу в Харьковской области возле Волчанска и Купянска. Наступления они вели малыми группами.
По словам начальника управления коммуникации Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, украинские Силы обороны зачистили Купянск. В городе остаются лишь единичные группы оккупантов.