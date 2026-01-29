Крах "мечтаний" Герасимова: комбат ВСУ показал якобы "захваченный" Купянск-Узловой

Российская пропаганда снова отчиталась о "победе", которой не существует. На этот раз минобороны России заявило о якобы "захвате" Купянска-Узлового на Харьковщине.

В ответ украинские военные опровергли эту информацию. В частности, комбат ВСУ Роман Ковалев опубликовал кадры прямо из центра поселка, который оккупанты так и не смогли даже штурмовать.

Что записал на видео украинский комбат?

Роман Ковалев обнародовал видеообращение непосредственно из центра Купянска-Узлового, которое российское командование уже успело "освободить" в своих сводках.

На записи видно спокойную ситуацию в населенном пункте и украинских военных, которые полностью контролируют поселок.

Видео стало публичным и наглядным ответом на очередные заявления начальника генштаба России Валерия Герасимова об "успехах" российской армии на Харьковском направлении.

Кадры из якобы "захваченного" поселка на Харьковщине: смотрите видео

Что известно о якобы "успешном захвате" Купянска-Узлового?