Как флаг Украины снова взвился в Купянске-Узловом: разведка показала яркое видео

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождать от российских захватчиков наши территории. На этот раз они деоккупировали Купянск-Узловой Харьковской области.

В поселке подняли украинский флаг. Соответствующее видео показали в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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ВСУ освободили Купянск-Узловой

27 сентября спецподразделением ГУР МО KRAKEN был освобожден очередной поселок – Купянск-Узловой. Это одна из крупнейших железнодорожных развязок Харьковской области.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как наши защитники подняли в освобожденном городе украинский флаг.

Теперь, наконец, мы можем верифицировать данное событие,

– отметили в разведке.

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Что известно о Купянске-Узловом

Ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказывал, что для россиян Купянск-Узловой был стратегически важной точкой. Так, оккупанты через этот поселок поставляли вооружение.

Впрочем, сейчас возвращаться в освобожденный населенный пункт опасно, поскольку до сих пор продолжается разминирование.

Напомним, что 27 сентября ВСУ зашли в села Редкодуб и Коровой Яр в Донецкой области. Наши защитники сожгли там русский флаг.

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