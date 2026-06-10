В 33 ОМБр честно рассказали о ситуации на Купянском плацдарме

На Купянском направлении украинские силы успешно сдерживают попытки 47-й танковой дивизии РФ разрезать плацдарм. В то же время российские войска ведут непрерывные штурмы и имеют незначительные тактические продвижения.

Командир 3-го механизированного батальона 33 ОМБр "Кондрат" объяснил 24 Каналу, что понеся значительные потери в технике и живой силе, оккупанты изменили вектор главного удара.

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Что происходит на Купянском направлении?

Сейчас полоса ответственности 33-й отдельной механизированной бригады находится на левом берегу реки Оскол, на так называемом Купянском плацдарме. Именно там противник безуспешно пытается передовыми подразделениями 47-й танковой дивизии рассечь украинскую оборону. Штурмовые действия продолжаются с первого дня, как только бригада зашла на определенное направление.

Мы уже привыкли к этому, как только бригада заходит на новое направление, начинаются более активные штурмовые действия. Но по состоянию на сейчас противник не имеет особого успеха. Да, конечно, есть определенные тактические продвижения, но они не влияют на общую устойчивость обороны бригады,

– объяснил военный.

Как только бригада зашла на направление, противник атаковал с востока. Но после того, как понес значительные потери в живой силе и технике, переключился на север. То есть направление главного удара – это Купянск-Узловой. Соответственно, с целью обеспечения левого фланга своего наступления, так же заходят подразделения. Также есть определенное давление с юга, но оно не столь массированное, как с северного направления.

Важно! 3-й механизированный батальон 33-й ОМБр собирает средства на ремонт и приобретение автомобилей. Командир "Кондрат" отметил, что машины работают на износ, потому что прифронтовые дороги безжалостные, а ездить приходится постоянно и много. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке.

Что задумали оккупанты возле Купянска-Узлового: смотрите в видео

Что еще известно о ситуации на фронте?

Из-за эффективного огневого контроля со стороны ВСУ, командование российской восточной группировки с 7 июня полностью заблокировало движение по нескольким стратегически важным трассам, которые ведут к аннексированному Крыму.

Руководитель Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди уточнил, что под запрет попала автомагистраль М-14 "Ростов – Крым", которая служит главной артерией сухопутного снабжения оккупантов на юге, а также автодорога "Таврида". Стоит отметить, что если раньше захватчики ограничивали на этих направлениях только гражданские автомобили, то теперь новые жесткие запреты парализовали непосредственно военную логистику армии РФ.