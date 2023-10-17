Все попытки с лета не имеют успеха: есть ли у врага перспективы на Купянском направлении

Оккупанты пытаются продвинуться на Купянском направлении. Они там не имеют практически никаких успехов с лета.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что во время анализа ситуации на фронте нужно рассматривать исключительно факты. Враг действительно еще с лета пытается продвинуться на Лимано-Купянском направлении.

Смотрите также Россияне массированно наступают на Авдеевку: как через неделю сменилась линия фронта

Россияне имели незначительные тактические успехи

Как отметил Мусиенко, оккупанты за это время имели лишь частичные тактические успехи в районе Синьковки. На этом все кончается. Это незначительные успехи по сравнению с тем давлением, которое оказывал враг.

Летом были сообщения, что оккупанты сосредоточили на Лимано-Купянском направлении около 110 тысяч личного состава

В некоторой части Харьковской области летом даже проводили эвакуацию гражданского населения. Но враг так и ничего особенного до сих пор не достиг. Поэтому можно констатировать, что силы обороны эффективно сдерживают врага на этом направлении.

Смотрите разговор с Александром Мусиенко на ютубе 24 Канала

Кроме того, если на Купянском направлении оккупанты имели небольшие успехи, то на Лиманском украинские военные регулярно отражают атаки врага.

На сегодняшний день можем констатировать, что, несмотря на попытки, которые продолжаются с лета этого года с разным периодом активностей, успехов враг не имеет,

– подчеркнул Мусиенко.

Ситуация на фронте: коротко