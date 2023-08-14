Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что именно поэтому захватчики концентрируют свои наибольшие силы в направлении Купянска.

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"Они пытаются наступать. Наши Силы обороны, руководство знает такие подходы и соответственно адекватно реагируют на резервы как в вооружении, технике, боеприпасах и наших военнослужащих", – отметил Романенко.

Россияне 9 месяцев готовились к ведению летне-осенней кампании и формировали мощную группировку на Востоке Украины. Оно насчитывает около 120 тысяч личного состава. Вооружения, единиц бронетехники – около 2000, а также 500 артиллерийских систем.

"Уже две недели где-то активно применяют, может больше, для продвижения медленного. Но продвижения и проведения наступательных действий", – сказал генерал-лейтенант в отставке.

Какая ситуация на фронте: смотрите видео

Почему враг наступает именно на Купянск

Купянское направление – одно из ближайших для оккупантов по всему Восточному фронту. Там захватчики сосредоточили наиболее мощную группировку, ведь это им удобно – ближе к российской границе.

"Путин хочет перевести всю эту ситуацию с войной, поскольку не видит перспектив военной "победы", подтолкнуть Украину к переговорам. На которых настаивать, чтобы "легитимизировать" захваченные земли", – сказал основатель БФ "Закроем небо Украины".

Что происходит в направлении Купянска