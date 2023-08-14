Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що саме тому загарбники й концентрують свої найбільші сили у напрямку Куп'янська.

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"Вони намагаються наступати. Наші Сили оборони, керівництво знає такі підходи й відповідно адекватно реагують щодо резервів як в озброєнні, техніці, боєприпасів та наших військовослужбовців", – зауважив Романенко.

Росіяни 9 місяців готувалися до ведення літньо-осінньої кампанії та формували потужне угруповання на Сході України. Воно налічує близько 120 тисяч особового складу. Озброєння, одиниць бронетехніки – близько 2000, а також 500 артилерійських систем.

"Уже два тижні десь активно застосовують, може більше, для просування повільного. Але просування і проведення наступальних дій", – сказав генерал-лейтенант у відставці.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Чому ворог наступає саме на Куп'янськ

Куп'янський напрямок – один із найближчих для окупантів по всьому Східному фронту. Там загарбники зосередили найбільш потужне угруповання, адже це їм зручно – ближче до російського кордону.

"Путін хоче перевести всю цю ситуацію з війною, оскільки не бачить перспектив воєнної "перемоги", підштовхнути Україну до переговорів. На яких наполягати, щоби "легітимізувати" захоплені землі", – сказав засновник БФ "Закриймо небо України".

Що відбувається у напрямку Куп'янська