Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, засновник БФ "Закриймо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко, зауваживши, що саме тому загарбники й концентрують свої найбільші сили у напрямку Куп'янська.
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"Вони намагаються наступати. Наші Сили оборони, керівництво знає такі підходи й відповідно адекватно реагують щодо резервів як в озброєнні, техніці, боєприпасів та наших військовослужбовців", – зауважив Романенко.
Росіяни 9 місяців готувалися до ведення літньо-осінньої кампанії та формували потужне угруповання на Сході України. Воно налічує близько 120 тисяч особового складу. Озброєння, одиниць бронетехніки – близько 2000, а також 500 артилерійських систем.
"Уже два тижні десь активно застосовують, може більше, для просування повільного. Але просування і проведення наступальних дій", – сказав генерал-лейтенант у відставці.
Яка ситуація на фронті: дивіться відео
Чому ворог наступає саме на Куп'янськ
Куп'янський напрямок – один із найближчих для окупантів по всьому Східному фронту. Там загарбники зосередили найбільш потужне угруповання, адже це їм зручно – ближче до російського кордону.
"Путін хоче перевести всю цю ситуацію з війною, оскільки не бачить перспектив воєнної "перемоги", підштовхнути Україну до переговорів. На яких наполягати, щоби "легітимізувати" захоплені землі", – сказав засновник БФ "Закриймо небо України".
Що відбувається у напрямку Куп'янська
- Ворог активізувався на Лимано-Куп'янському напрямку. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ змогли не допустити просування росіян та відчутно зменшили їх наступальний потенціал. Українські військові відбивають постійні атаки.
- Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що мета противника – прорвати оборону ЗСУ та вийти безпосередньо до Куп'янська. Однак українські військові мужньо тримають оборону.
- Куп'янськ та інші населені пункти Харківщини звільнили у вересні 2022 року. За словами речника Східного угруповання ЗСУ Сергія Череватого, окупанти спробують прорвати оборону до річниці деокупації.