Такою думкою із 24 Каналом поділився Євген Дикий, екскомандир роти батальйону "Айдар". Він вважає, що попри грамотну протидію загарбникам, противник все ж зумів мінімально виконати свої завдання.

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Доля війни вирішується на Півдні

Херсонщина і Запоріжжя є для росіян нероздільними. Неважливо, чи ЗСУ прорвуть "лінію Суровікіна", чи зайдуть на лівий берег Дніпра через Херсонщину – в обох випадках це означатиме відрізання Криму й кінець російського панування на Півдні.

"Натомість наступ на Лимано-Куп'янському напрямку – це найрозумніше, що зробили росіяни за час літньої кампанії 2023 року. Це дуже серйозна спроба відтягнути українські резерви з Півдня, де вирішується доля цієї кампанії та, можливо, усієї війни", – переконаний Дикий.

Росії байдуже, де триватимуть кровопролитні бої. Головне, щоб не відбувся прорив "лінії Суровікіна", яка є ключовою як для окупантів, так і для України.

Як розвиваються події на Лимано-Куп'янському напрямку

На початок літа 2023 року на цьому напрямку стояло буквально декілька українських бригад, які звільняли ці території ще минулої осені. Проти цих дуже досвідчених українських бійців Росія зібрала 100-тисячне угруповання, посилене кількома сотнями танків, – і пішла на прорив.

Це поставило командування Сил оборони перед жорстким вибором: скільки ресурсів потрібно докинути на Слобожанщину, щоб російського прориву не сталося, і як при цьому відірвати якомога менше сил і засобів від наступу на Півдні.

Євген Дикий про задум російського командування: дивіться відео

"На Лимано-Куп'янському напрямку у ворога є програма-максимум: захопити Куп'янськ-Вузловий і вибудувати лінію оборони по річці Оскіл. Звичайно, Збройні Сили не дадуть їм цього зробити, але програму-мінімум – змусити Україну залучити резерви, які готувались для наступу – окупанти вже виконали", – зазначив Дикий.

Плани Росії є дуже очевидними навіть для спостерігачів, не кажучи вже про командування Сил оборони. Тому некоректно вважати, що Куп'янськ може стати "другим Бахмутом", адже відтоді Україна отримала значну кількість засобів, що наблизила нас до паритету із Росією.

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