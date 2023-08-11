Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко. Попри обстріли, які лунають щопівгодини, люди не хочуть залишати власні будинки.

Дивіться також Росіяни створили кулак для прориву на Куп'янському напрямку, але оборона міцна, – Сирський

Обстріли Куп'янська

Росіяни воюють з місцевим населенням, обстрілюючи місто Куп'янськ. Уже за 7 – 10 кілометрів від нього на деяких ділянках розташовується ворог. Окупанти гатять з артилерії, скидають авіабомби. За словами місцевих правоохоронців, за останній тиждень обстріли посилилися, їх нараховують більше сотні.

"Вибухи тут постійно. Вчора (9 серпня – 24 Канал) було 9 авіабомб, я нарахувала. Чутно було літаки, а артилерія нас "гасить" увесь час", – відзначила місцева мешканка Наталя.

Після обстрілів часто виникають пожежі. Горить трава та ліси.

Куп'янськ стоїть на висоті, видно лінію, де розташовується ворог. Емоційно складно бачити пожежі від прильотів. Ми пробули там день і сказати, що було тихо бодай півгодини – такого не було. Дуже часті обстріли,

– наголосила кореспондентка.

Вона додала, що попри таку складну ситуацію місто продовжує жити: працюють екстрені служби, які одразу борються з наслідками обстрілів, курсує транспорт, люди працюють на місцях.

Анна Черненко про ситуацію в Куп'янську: дивитись відео

Евакуація з міста

Страждають від обстрілів і села поблизу Куп'янська. За словами Черненко, 10 серпня під ворожим вогнем опинилося село Подоли, там загинула жінка. Загалом, від 1 серпня у регіоні 6 людей вбито окупантами та 11 поранено. У зв'язку з посиленням ворожого вогню, місцева влада розширила евакуацію. Тепер вона стосується 53 населених пунктів.

"Власне, евакуація там не припинялася. Хто хотів виїхати – виїхав, але багато залишаються. Місцеві кажуть, що пережили окупацію і готові до будь-чого, але не готові залишати свої будинки. Вважають, що щось їх вбереже. Але ми бачили і чули, як сильно обстрілюють місто, і щоб не наражати себе на небезпеку, краще виїхати у більш безпечне місце", – наголосила Черненко.

Евакуація не примусова, тому відповідні служби говоритимуть з місцевими мешканцями. Організовані відповідні волонтерські та організаційні штаби у місті. 24 Канал зібрав повний перелік міст, де є потенційна небезпека для цивільних, та контакти центрів, куди можна звернутися для евакуації.

Ситуація на Куп'янському напрямку: основне