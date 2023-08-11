Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. Несмотря на обстрелы, которые раздаются каждые полчаса, люди не хотят покидать собственные дома.

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Обстрелы Купянска

Россияне воюют с местным населением, обстреливая город Купянск. Уже в 7 – 10 километрах от него на некоторых участках находится враг. Оккупанты бьют из артиллерии, сбрасывают авиабомбы. По словам местных правоохранителей, за последнюю неделю обстрелы усилились, их насчитывается более сотни.

"Взрывы здесь постоянно. Вчера (9 августа – 24 Канал) было 9 авиабомб, я насчитала. Слышно было самолеты, а артиллерия нас "гасит" все время", – отметила местная жительница Наталья.

После обстрелов часто возникают пожары. Горит трава и леса.

Купянск стоит на высоте, видна линия, где находится враг. Эмоционально сложно видеть пожары от прилетов. Мы пробыли там день и сказать, что было тихо хоть полчаса – такого не было. Очень частые обстрелы,

– подчеркнула корреспондентка.

Она добавила, что, несмотря на столь сложную ситуацию, город продолжает жить: работают экстренные службы, которые сразу борются с последствиями обстрелов, курсирует транспорт, люди работают на местах.

Анна Черненко о ситуации в Купянске: смотреть видео

Эвакуация из города

Страдают от обстрелов и села вблизи Купянска. По словам Черенко, 10 августа под вражеским огнем оказалось село Подолы, там погибла женщина. В целом, с 1 августа в регионе 6 человек убиты оккупантами и 11 ранены. В связи с усилением вражеского огня местные власти расширили эвакуацию. Теперь она касается 53 населенных пунктов.

"Собственно, эвакуация там не прекращалась. Кто хотел уехать – уехал, но многие остаются. Местные говорят, что пережили оккупацию и готовы к чему-либо, но не готовы покидать свои дома. Считают, что что-то их убережет. Но мы видели и слышали как сильно обстреливают город и чтобы не подвергать себя опасности, лучше уехать в более безопасное место", – подчеркнула Черненко.

Эвакуация не принудительная, поэтому соответствующие службы будут говорить с местными жителями. Организованы соответствующие волонтерские и организационные штабы в городе. 24 Канал собрал полный перечень городов, где есть потенциальная опасность для гражданских и контакты центров, куда можно обратиться для эвакуации.

Ситуация на Купянском направлении: основное