Пограничники уничтожили укрытие и остановили штурм россиян в Донецкой области

На Восточном направлении пограничники уничтожили укрытие российских военных. Благодаря этому враг приостановил свои намерения начать здесь штурмы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ОСГВ "Хортица".

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Защитники уничтожают укрепления оккупантов

Артиллеристам бригады "Месть" удалось уничтожить вражеское укрытие в Донецкой области. Бойцы комендатуры огневой поддержки использовали реактивную систему залпового огня RAK-SA-12 и поразили одно из мест, где российские оккупанты скрывались от обстрелов. Враги должны были отказаться от намерения продолжать наступление.

Слаженная работа военных пограничников позволила нанести несколько ударов по россиянам и таким образом защитить еще одну часть украинской земли.

Военные ударили по укрытию оккупантов в Донецкой области: смотрите видео

Потери россиян на других направлениях фронта

24 февраля стало известно о еще одном достижении Вооруженных Сил Украины. На Купянском направлении, неподалеку Лозовой, защитники отбили вражеский штурм и уничтожили колонну российской техники и пехоту. Вследствие этого оккупанты имеют значительные потери.