Стянули до 1000 танков: как действуют оккупанты на Купянском направлении

Купянское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Российские оккупанты стянули сюда значительное количество живой силы и техники.

Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что враг действует из реваншистских соображений. Возможно, Купянск стал для России новой политической целью.

Вашему вниманию "Мы знаем все их планы": Череватый по поводу вероятного реванша россиян возле Купянска

"Нечем мотивировать этих людей. Но им пытаются донести, что их унизили, что нужно вернуть [Купянск]. На этом пытаются сыграть", – отметил Гетьман.

Как известно, 9 сентября 2022 года ВСУ освободили Купянск и другие населённые пункты Харьковской области. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что россияне попытаются прорвать оборону к годовщине этой даты.

Какая тактика россиян на Купянском направлении

Враг прибегает не только к "мясным штурмам", но и к танковым атакам. Он сосредоточил на этом направлении более 2000 единиц тяжелой техники, из них до тысячи танков.

Кроме того, россияне стянули:

до 120 тысяч военнослужащих;

более 500 единиц ствольной артиллерии;

свыше 350 РСЗО.

С таким количеством сил оккупантам удается несущественно продвинуться, но Силы обороны быстро их отбрасывают. Украинское командование привлекло резервы, но это не те силы, которые предназначались для Юга.

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