Стянули до 1000 танков: как действуют оккупанты на Купянском направлении
Купянское направление остается одним из самых тяжелых на фронте. Российские оккупанты стянули сюда значительное количество живой силы и техники.
Военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал 24 Каналу, что враг действует из реваншистских соображений. Возможно, Купянск стал для России новой политической целью.
Вашему вниманию "Мы знаем все их планы": Череватый по поводу вероятного реванша россиян возле Купянска
"Нечем мотивировать этих людей. Но им пытаются донести, что их унизили, что нужно вернуть [Купянск]. На этом пытаются сыграть", – отметил Гетьман.
Как известно, 9 сентября 2022 года ВСУ освободили Купянск и другие населённые пункты Харьковской области. Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что россияне попытаются прорвать оборону к годовщине этой даты.
Какая тактика россиян на Купянском направлении
Враг прибегает не только к "мясным штурмам", но и к танковым атакам. Он сосредоточил на этом направлении более 2000 единиц тяжелой техники, из них до тысячи танков.
Кроме того, россияне стянули:
- до 120 тысяч военнослужащих;
- более 500 единиц ствольной артиллерии;
- свыше 350 РСЗО.
С таким количеством сил оккупантам удается несущественно продвинуться, но Силы обороны быстро их отбрасывают. Украинское командование привлекло резервы, но это не те силы, которые предназначались для Юга.
Ситуация на Купянском направлении: последние новости
- По состоянию на 11 августа российские захватчики наступают на Купянском направлении, но Силы обороны Украины сдерживают их.
- Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции на Купянском направлении и пообщался с командирами. По его словам, боевые действия здесь значительно усилились.
- Спикер Нацгвардии Руслан Музычук объяснил, чего стремятся достичь россияне на Купянском направлении. Они хотят оттянуть сюда украинские силы из других направлений и прорваться до самого Купянска.