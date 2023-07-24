Россия сконцентрировала мощные силы на Сватовском направлении: воин ВСУ предположил планы врага

На фоне постоянного продвижения Сил обороны Украины не оставляют попыток атаковать российские оккупанты. Враг сосредоточил удар на юго-западе от Сватового – в направлении Кармазиновки.

Об этом 24 Каналу рассказал сержант роты ударных БПЛА и артиллерийской разведки 92 ОМБр Олесь Маляревич. Как известно, на линии Купянск – Сватово россияне сосредоточили 100-тысячную группировку.

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"В настоящее время враг сконцентрировал очень мощные силы со своей стороны и пытается прорвать нашу линию обороны. Ситуация сложная, но контролируемая", – отметил Маляревич.

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Как выяснилось, у врага никакого снарядного голода нет – на этом направлении он накопил все, что нужно, чтобы продвигаться. Однако Украина тоже передвинула свои силы, чтобы помешать планам оккупантов.

К чему стремится враг

По всему видно, что российские оккупанты преследуют цель полностью захватить левый берег реки Оскол. Вероятно, они хотят вытеснить Силы обороны также за реку Северский Донец.

Для этого враг сначала проводит мощную артподготовку, затем при поддержке авиации пытается наступать с помощью пехоты.



Россияне продвинулись со стороны Сватового / Скриншот карты DeepState

Так, за прошедшую неделю россияне смогли прорваться со стороны Кармазиновки примерно на четыре километра. В настоящее время российские войска подошли вплотную к Новоегоровке.

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