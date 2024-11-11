Россияне были в 100 метрах: саперы рассказали об успешном подрыве вражеской техники

Как известно, сапер не имеет права на ошибку, и это правда. Его работа действительно –очень опасна. Однако представители этой профессии считают риски оправданными, а мифы о себе слишком преувеличенными.

Главное – результат того стоит: именно от саперов во многом зависит успех военной операции. Как работают под носом у врага инженерные подразделения пограничной бригады "Месть" на Купянском направлении – рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

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Как саперы готовятся к работе

Работа саперов – похожа на работу спецназовцев: "Тихо пришел, тихо ушел". Они работают преимущественно ночью, в "серой зоне" – между нашими и вражескими передовыми позициями. Расстояние здесь нередко составляет всего несколько десятков метров. И это место на фронте – самое опасное.

Ты понимаешь, что каждую минуту может что-то прилететь. Так и на позиции, тоже выгрузились, была опасность от дронов, постоянно летали. Там на позиции не очень понимают, чей это дрон, наш или их,

– отметил начальник отделения инженерного обеспечения под псевдонимом "Кэп".

Группа саперов "Месть" готовится к одному из таких выездов. По плану – установление минного поля в районе Купянска. Мины пограничники берут с собой. Но так бывает не всегда.

Ну, по-разному бывает у нас на выездах. Мы приезжаем, уже мины готовы. Мы только их устанавливаем, закрываем участок, – добавил он.

Руководитель отделения инженерного обеспечения на псевдо "Кэп" рассказывает: каждый выход – независимо минирование это или разминирование – большая ответственность. Впрочем, убеждает: специальность сапера на войне – не более опасна чем другие. Потому что спланированная работа команды – уменьшает риски в разы.

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"Главное – это правильно организовать работу, когда люди знают, что они делают. Без суеты, без всякого страха выходят, делают, а потом уже и думают, как оно все получилось. Перед выходом все распределяют роли. Кто там что, кто за кем идет, кто что делает, кто устанавливает, кто возводит, кто вкручивает. Это все, чтобы не было лишних движений. Это все обсуждается, это все планируется и только после этого все это делается", – заметил "Кэп".

Об успешной операции подрыва российской техники

Минное поле, заложенное саперами "Мести" на одном из участков в районе Купянска, сделало хорошее дело: послало в ад вражескую технику вместе с экипажами. В итоге – атака захлебнулась.

"Противник был в 100 метрах в непосредственной близости от нас. Хорошо, ребята на СПшке нас прикрыли, мы выполняли свою работу, поставили мины и отошли. И через пару дней, вот когда был накат, нам сообщили, что наше минное поле сработало и на ней подорвалось 2 единицы вражеской техники – БМП. Это очень нормальный результат, мы прикрыли ребят и выполнили свою работу", – отметил начальник инженерного отделения.

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Из чего состоит линия заграждений

Кроме мин, пограничники устанавливают на этом участке еще и другие системы защиты. Потому что давно доказано: лучшая линия заграждений – комплексная. Это мины, зубы дракона, несколько рядов егозы, и "путанка" – почти незаметный враг пехоты.

Мы работаем и устанавливаем невзрывные заграждения, это егоза, малозаметное препятствие, там затягиваем. Ну, мы почти каждый день работаем,

– добавил он.

Подвезти и установить систему заграждений – это только часть работы. Нужно передать координаты, чтобы "подарки" для врага не стали "сюрпризом" для своих. Далее – тихо уйти, пока российские воины не успели понять, что они уже обречены.

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"Противник не ожидал, что там будет стоять минное поле. Потому что мы его, можно так сказать, по-наглому поставили. Ну, и сыграл фактор неожиданности. Я думаю, если они знали, что там минное поле, они бы туда не поехали", – констатировал начальник инженерного обеспечения на псевдо "Кап".