Головне – результат того вартий: саме від саперів багато в чому залежить успіх військової операції. Як працюють під носом у ворога інженерні підрозділи прикордонної бригади "Помста" на Куп'янському напрямку – розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

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Як сапери готуються до роботи

Робота саперів – схожа на роботу спецпризначенців: "Тихо прийшов, тихо пішов". Вони працюють переважно уночі, у "сірій зоні" – між нашими та ворожими передовими позиціями. Відстань тут нерідко складає усього декілька десятків метрів. І це місце на фронті – найнебезпечніше.

Ти розумієш, що кожну хвилину може щось прилетіти. Так і на позиції, теж вивантажилися, була небезпека від дронів, постійно літали. Там на позиції не дуже розуміють, чий це дрон, наш чи їхній,

– зазначив начальник відділення інженерного забезпечення на псевдо "Кеп".

Група саперів "Помста" готується до одного з таких виїздів. За планом – встановлення мінного поля у районі Куп'янська. Міни прикордонники беруть із собою. Але так буває не завжди.

Ну, по-різному буває в нас на виїздах. Ми приїжджаємо, вже міни готові. Ми тільки їх встановлюємо, закриваємо ділянку, – додав він.

Керівник відділення інженерного забезпечення на псевдо "Кеп" розповідає: кожен вихід – незалежно мінування це чи розмінування – велика відповідальність. Утім, переконує: спеціальність сапера на війні – не більш небезпечна ніж інші. Бо спланована робота команди – зменшує ризики у рази.

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"Головне – це правильно організувати роботу, коли люди знають, що вони роблять. Без суєти, без всякого остраху виходять, роблять, а потім вже і думають, як воно все вийшло. Перед виходом всі розподіляють ролі. Хто там що, хто за ким йде, хто що робить, хто встановлює, хто зводить, хто вкручує. Це все, щоб не було лишніх рухів. Це все обговорюється, це все планується і тільки після цього все це робиться", – зауважив "Кеп".

Про успішну операцію підриву російської техніки

Мінне поле, закладене саперами "Помсти" на одній з ділянок у районі Куп'янська, зробило гарну справу: послало до пекла ворожу техніку разом з екіпажами. У підсумку – атака захлинулася.

"Противник був за 100 метрів в безпосередній близькості від нас. Добре, хлопці на СПшці нас прикрили, ми виконували свою роботу, поставили міни і відійшли. І через пару днів, ось коли був накат, нам повідомили, що наше мінне поле спрацювало і на ній підірвалося 2 одиниці ворожої техніки – БМП. Це дуже нормальний результат, ми прикрили хлопців і виконали свою роботу", – наголосив начальник інженерного відділення.

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З чого складається лінія загороджень

Окрім мін, прикордонники встановлюють на цій ділянці ще й інші системи захисту. Бо давно доведено: найкраща лінія загороджень – комплексна. Це міни, зуби дракона, декілька рядів єгози, та "плутанка" – майже непомітний ворог піхоти.

Ми працюємо і встановлюємо невибухові загородження, це єгоза, малопомітна перешкода, там затягуємо. Ну, ми майже кожного дня працюємо,

– додав він.

Підвезти та встановити систему загороджень – це лише частина роботи. Потрібно передати координати, аби "подарунки" для ворога не стали "сюрпризом" для своїх. Далі – тихо піти, поки російські вояки не встигли зрозуміти, що вони вже приречені.

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"Противник не очікував, що там буде стояти мінне поле. Бо ми його, можна так сказати, по наглому поставили. Ну, і зіграв фактор неочікуваності. Я думаю, якщо вони знали, що там мінне поле, вони б туди не поїхали", – констатував начальник інженерного забезпечення на псевдо "Кап".