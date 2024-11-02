Соотношение потерь 1 к 12: россияне осуществляют "мясные" штурмы на направлении Боровой

В направлении Боровой враг использует тактику "мясных" штурмов, массово применяет дроны и артиллерию. Соотношение украинских и российских потерь составляет 1 к 12.

Россияне несут колоссальные потери возле Боровой, используя своих военных как "пушечное мясо". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Дмитрия Кухарчука, командира второго штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады в эфире Radio NV.

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Какая ситуация возле Боровой на Купянском направлении

Россияне осознают свои потери, и такое отношение к личному составу – это часть их тактики.

Если говорим о соотношении потерь, оно колоссальное - в негативной коннотации для противника. Я не могу говорить об украинских потерях, могу говорить о соотношении, - 1:12, где-то так. Это не говорит о том, что это абсолютно оправдывает наши потери,

– сказал Кухарчук.

Враг не чурается применять свою старую тактику "мясных" штурмов. Однако россияне таки делают попытки изменить тактику и адаптироваться, чтобы достигать своих целей, но безуспешно. Такие потери говорят об их отношении к личному составу.

Ранее оккупант атаковал малыми группами по несколько человек, а сейчас пытается делать прорывы большими группами. 3-я ОШБр успешно удерживает позиции. Кое-где россияне пытаются атаковать на мотоциклах.

Кухарчук отмечает, что они также активно применяет большое количество артиллерии и дронов. И таким образом постоянно давит на украинские силы.

Напомним, ситуация на Купянском направлении обостряется, российские войска пытаются закрепиться на левобережной части Купянска, продолжаются активные бои на реке Оскол.