Росіяни несуть колосальні втрати біля Борової, використовуючи своїх військових як "гарматне м’ясо". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Дмитра Кухарчука, командира другого штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади в ефірі Radio NV.

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Яка ситуація біля Борової на Куп'янському напрямку

Росіяни усвідомлюють свої втрати, і таке відношення до особового складу – це частина їх тактики.

Якщо говоримо про співвідношення втрат, воно колосальне — в негативній конотації для противника. Я не можу говорити про українські втрати, можу говорити про співвідношення, — 1:12, десь так. Це не говорить про те, що це абсолютно виправдовує наші втрати,

– сказав Кухарчук.

Ворог не цурається застосовувати свою стару тактику "м'ясних" штурмів. Однак росіяни таки роблять спроби змінити тактику та адаптуватися, щоб досягати своїх цілей, але безуспішно. Такі втрати говорять про їх відношення до особового складу.

Раніше окупант атакував малими групами по декілька людей, а зараз намагається робити прориви великими групами. 3-я ОШБр успішно утримує позиції. Подекуди росіяни намагаються атакувати на мотоциклах.

Кухарчук зазначає, що вони також активно застосовує велику кількість артилерії та дронів. І таким чином постійно тисне на українські сили.

Нагадаємо, ситуація на Куп'янському напрямку загострюється, російські війська намагаються закріпитися на лівобережній частині Куп'янська, тривають активні бої на річці Оскіл.