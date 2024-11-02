Надалі ворог планує захопити лівобережний плацдарм річки Оскіл, вийти на Куп'янськ вузловий, щоб згодом підготуватись до форсування Осколу. Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зазначивши, яку саме тактику використовує противник, щоб реалізувати свої плани.

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Яку тактику використовує ворог

Противник намагається виконати завдання – зайняти бодай найменший плацдарм в населеному пункті Кругляківка і надійно закріпитися там. Однак на сьогодні, за словами Федоренка, ворогу повною мірою зробити це не вдалося.

Ворог стирає лівобережну Купʼянщину з лиця землі. Робить він це за тим самим алгоритмом, який застосовував в інших місцях – в Авдіївці, Вовчанську,

– наголосив він.

Коли противник не може дістати бажаних тактичних результатів та зазнає великих втрат, він вдається до тактики випаленої землі. І під цією випаленою землею він посилює терор цивільного населення.

Для росіян максимально важливо не просто уражати Сили оборони за допомогою вогневих засобів, а сіяти смуту всередині України і вибивати всіх, хто вважає себе українцем,

– підкреслив командир батальйону.

Саме тому окупанти систематично скидають керовані авіаційні бомби і по лівобережжі Куп'янщині, і по правому берегу.

Також ворог високоінтенсивно застосовує безпілотні системи. Однак українські представники протиповітряної оборони достатньо активно збивають ворожі безпілотники. Також ефективно впливає на ворога українська РЕБ.

Дії українських сил, на жаль, не унеможливлюють повністю ведення противником розвідки. Однак значну кількість засобів росіяни втрачають завдяки впливу ЗСУ,

– відзначив Федоренко.

Також активно діють на Куп'янському напрямку піхотними підрозділами із застосуванням легкоброньованої і броньованої техніки.

Ворог системно завдає масоване вогневе ураження, використовуючи авіацію. Також, як зазначив він, додатково працює його системи реактивного вогню "Гради", "Урагани". Здійснюється протипіхотне дистанційне мінування. Крім того, застосовуються артилерійські засоби, безпілотні системи, які впливають по українських оборонних позиціях і вогневих засобах.

Паралельно противник намагається хвилями вчиняти ударно-штурмові дії, залучаючи легкоброньовану броньовану техніку.

Завдяки цій тактиці ворог, на думку командира батальйону, накопичує сили поблизу передових позицій і постійно намагається штурмувати. Проте завдяки системній підтримці українців, державними програмами, партнерів, бригади, які тримають відтинок фронту на Куп'янському напрямку вдалося суттєво призупинити наступ ворога.

Також противник зазнає величезних втрат, які неспівмірні з тим результатом, який він має на полі бою. Проте про стабілізацію ситуації наразі говорити ще зарано. Ворог, на жаль, переважає і за чисельністю, і за можливостями,

– зауважив Юрій Федоренко.

Нагадаємо, що за словами командира відділення 24 ОШБ "Айдар" ЗСУ Станіслава Бунятова, окупанти отримали наказ – "зайти в Куп'янськ". Вони намагаються здійснити його, використовуючи сили танкової армії та свіжих механізованих підрозділів. Водночас з півночі росіян стримує природний бар'єр у вигляді річки. Проте з півдня та сходу ситуація є складнішою. Ворог там, як наголосив військовий, має "незначні, але систематичні просування".

Ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті