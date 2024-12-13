Враг в ближайшее время будет пытаться "срезать" этот треугольник: обзор фронта от Свитана

Российские военные продолжают давить на Покровском и Кураховском направлениях. В ближайшее время они должны реализовать определенный замысел.

Об этом в ежедневной сводке для 24 Канала заявил военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, подчеркнув, что противник хочет выровнять фронт по северо-западной линии.

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Почему Россия давит на Покровском и Кураховском направлениях

Полковник запаса заметил, что у российских захватчиков есть задача выровнять фронт по северо-западной линии.

Треугольник Покровск – Курахово – Великая Новоселка россияне в ближайшее время будут пытаться "срезать",

– сказал Свитан.

По его словам, если оккупанты этого не сделают, то украинские защитники могут развить свои контрнаступательные действия и срезать 2 российских вклинения за зиму. Речь идет о том, чтобы "размотать" вражеские силы фланговыми ударами с помощью дальних средств поражения, в том числе и FPV-дронов.

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Какой вариант остается у России по Курщине

Свитан отметил, что у россиян был единственный вариант, как можно было решить вопрос по Курскому направлению: если бы 3 месяца назад они сняли около 100 тысяч солдатов с Восточного фронта, остановив наступление на Донбассе, и перебросили их на свою территорию.

Конечно, то время они просто упустили,

– заявил полковник запаса.

По его словам, у противника может появиться один теоретический вариант. Если, например, вдоль международно признанной границы Украины с Россией будут развернуты миротворческие войска НАТО – тогда украинские воины могут отойти на свою территорию, создав в Курской области определенную зону безопасности.