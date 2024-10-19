Есть угроза с 3 сторон: какой город в Донецкой области сейчас находится под угрозой

Оккупанты не остановились после захвата Угледара Донецкой области. Сейчас они лезут на север, что в будущем может существенно ухудшить ситуацию возле другого населенного пункта.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что в Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты пытаются продвинуться к следующему к северу от Угледара городу.

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Какой город под угрозой

Как отметил Попович, российские оккупанты пытаются приблизиться к Курахово. Они постепенно продвигаются к самому населенному пункту с юга, востока и севера.

Они создают угрозу для Курахово с юга. Это от Угледара. Также есть давление с Максимильяновки с востока. Также лезут с севера. Есть угроза с трех сторон,

– сказал Попович.

Сложно прогнозировать, как ситуация будет дальше развиваться. Все будет зависеть от того, как построена оборона на этом направлении; сколько у Сил обороны будет резервов; боеприпасов; какое будет взаимодействие и тому подобное.

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"Если получится держать позиции и повышать "цену" каждого квадратного километра, то продвижение врага будет для них сложным. Будем надеяться, что сейчас пойдут пакеты помощи от США. И не только",

– отметил Попович.