Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, зауваживши, що на Донеччині тривають запеклі бої. Окупанти намагаються просунутися до наступного на північ від Вугледара міста.

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Яке місто під загрозою

Як наголосив Попович, російські окупанти намагаються наблизитися до Курахового. Вони поступово просуваються до самого населеного пункту з півдня, сходу та півночі.

Вони створюють загрозу для Курахового з півдня. Це від Вугледара. Також є тиск з Максимільянівки зі сходу. Також лізуть з півночі. Є загроза з трьох боків,

– сказав Попович.

Складно прогнозувати, як ситуація буде далі розвиватися. Все залежатиме від того, як побудована оборона на цьому напрямку; скільки у Сил оборони буде резервів; боєприпасів; яка буде взаємодія тощо.

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"Якщо вийде тримати позиції та підвищувати "ціну" кожного квадратного кілометра, то просування ворога буде для них складних. Будемо сподіватися, що зараз підуть пакети допомоги від США. І не тільки",

– зауважив Попович.