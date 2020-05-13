Курьер доставил некачественные продукты: что делать, чтобы не обманули

Во время карантина многие из покупателей перешли на онлайн закупки. Правда, в Украине это такая себе "русская рулетка": заказываете красивый и качественный продукт, а привозят нечто отдаленно на него похожее. Часто продавцы пытаются подсунуть испорченные продукты да и курьеры по дороге могут их добить.

Как действовать, получив испорченные продукты чтобы не платить за негодный товар, – в материале 24 канала.

Закупаться внимательно

Онлайн закупки – это не только удобно, а безопасно. Особенно, когда речь идет о приобретении продуктов питания во время карантина. Правда, часто украинцы сталкиваются с ситуацией, когда заказываешь свеженькие краснобокие помидоры, а доставляют томатную пасту с запахом плесени. Что делать, если продавец обманул – вопрос, на который каждый из нас должен знать ответ.

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Исполнительный директор Союза потребителей Украины " Максим Несмиянов, в подобных случаях советует внимательно изучать продавца товара. Это должен быть ресурс, на котором можно найти не только телефон для заказа товара, но и их фактический адрес. Такая информация нужна, чтобы знать кому именно, в случае проблем, высказывать претензии.



На картинках онлайн магазинов все продукты красиво выглядят / Фото 24 канала

Немало проблем сейчас возникает из-за невнимательности покупателей. Например, к нам обращался человек, который купил продукты через социальные сети, но покупателю под видом товарного чека выдали подделку, где указали не продавца, а поставщика и было непонятно, кому высказывать претензии,

– говорит Максим Несмиянов.

Фактически покупателю выдали документ внутренней отчетности, который должен быть "на руках" у самого поставщика. Он хочет так работать – пожалуйста, но документы, которые выдаются покупателю должны быть иными. В таком случае потребитель попадает в ситуацию, когда трудно что-то сделать для защиты своих прав.

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Максим Несмиянов вспоминает случай, когда к ним обратился потребитель, который в онлайн магазине купил курицу и сразу при курьере не проверил ее, а когда через пару часов открыл пакет, почувствовал вонь. Покупатель перезвонил по телефону, указанному в чеке, и попросил забрать испорченный товар. Ему пообещали, что приедет курьер, заберет некачественный товар и вернет деньги. Потребитель обратился в Союз потребителей через неделю ожидания курьера, который все не шел и не шел. Однако ему не смогли помочь потому что потребитель не смог вспомнить, на каком сайте скупился, а на чеке кроме телефона, другой полезной информации не указывалось.

Не имея адреса и фактически не зная, кто продал товар, ты не знаешь даже, на кого написать жалобу,

– объясняет Несмиянов.

Вне проверок

Еще одна проблема для потребителей – согласно постановлению КМУ во время действия карантина нельзя проводить проверки, даже по жалобе пострадавшего. Госпродпотребслужба не работает в этот период и на жалобы потребителей никак не реагирует. Фактически нужно ждать завершения карантина, чтобы проверяющие возобновили свою работу.

Конечно написать жалобу можно, однако вам пришлют формальную отписку, суть которой сведется к невозможности проведения проверок во время карантина,

– отмечает Несмиянов.

Однако, не имея нормальных документов, в частности чека, где будет указана вся нужная информация (субъект хозяйствования, его адрес, телефон и т. п.) никто ни на какую проверку не сможет выйти, даже после завершения карантина. В таком случае, банально непонятно, кого нужно проверять. Поэтому необходимо внимательно выбирать продавца товаров и смотреть, какие именно документы вам выдали, после покупки товара.

В то же время, есть другая проблема – все фасуют в пакеты, поэтому не сразу удастся разглядеть, к примеру, подгнившие помидоры или огурцы.

Максим Несмиянов приводит пример, когда к ним пришла жалоба от покупателя на то, что после того, как он открыл пакет, то увидел помидоры с плесенью. В этом случае была доставка из нормальной торговой сети. Однако курьер уже ушел, и покупатель не знал что делать.

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В подобных случаях эксперт советует позвонить на горячую линию торговой сети с требованием о бесплатной доставке аналогичной, но качественной продукции. Поскольку в данном случае можно и нужно требовать устранения нарушения прав потребителей. Но на доказывание правоты придется потратить немало времени и нервов.

Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, эксперт советует:

заказывать продукты только в проверенных торговых сетях, а не в социальных сетях;

принимая товар, необходимо внимательно сверять перечень продуктов: что вы заказывали и что вам принесли и в каком оно состоянии;

подписывать акт приема-передачи только после внимательного осмотра продуктов;

отпускать курьера нужно в последний момент, после тщательной проверки заказа.

Если привезли продукты, вы их осмотрели и увидели испорченные – сразу возвращайте товар. Нужно понимать – курьер ни за что не отвечает, он лишь доставляет продукцию,

– советует Несмиянов.

По закону о защите прав потребителей покупатель не должен забирать некачественный товар. Это уже проблемы или магазина, или поставщика. Все зависит от того, как у них организована логистика.



При каких условиях может работать рынок / Инфографика 24 канала

Поэтому, для начала необходимо зафиксировать жалобу, позвонив на горячую линию. Иначе, после того, как курьер уйдет, покупатель останется с некачественными продуктами и доказать, что не ты их испортил – проблематично. В магазине будут апеллировать к тому, что покупатель принял и расписался за товар, а потому ни о каких претензиях не может идти речь. В любом случае – идет поставка, и должен быть хоть какой документ.

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Ну а если в квартиру занесли товар, но курьер не предоставил никаких документов на подпись и ушел, то можно вообще требовать поставку продуктов. Ведь как доказать, что вам их доставили, если нет подписанного документа?!

Поэтому, покупая онлайн, нельзя расслабляться, ведь часто в социальных сетях работают аферисты, которые продают некачественные товары.