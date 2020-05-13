Кур’єр доставив неякісні продукти: що робити, аби не обдурили

Під час карантину багато хто з покупців перейшов на онлайн закупівлі. Щоправда, в Україні це така собі "російська рулетка": замовляєте красивий і якісний продукт, а привозять дещо віддалено на нього схоже. Часто продавці намагаються підсунути зіпсовані продукти та й кур’єри дорогою можуть їх добити.

Як діяти, отримавши зіпсовані продукти аби не платити за непотріб, – в матеріалі 24 каналу.

Закуповуватись уважно

Онлайн закупівлі – це не лише зручно, а безпечно. Особливо, коли йдеться про придбання продуктів харчування під час карантину. Щоправда, часто українці стикаються з ситуацією, коли замовляєш свіженькі червонобокі помідори, а доставляють томатну пасту з запахом цвілі. Що робити, якщо продавець обдурив – питання, на яке кожен з нас має знати відповідь.

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Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов, у подібних випадках радить уважно вивчати продавця товару. Це має бути ресурс, на якому можна знайти не лише телефон для замовлення товару, а й їх фактичну адресу. Така інформація потрібна аби знати кому саме, у випадку негараздів, висловлювати претензії.



На картинках онлайн магазинів всі продукти гарно виглядають / Фото 24 каналу

Чимало проблем наразі виникає через неуважність покупців. Приміром, до нас зверталась людина, яка купила продукти через соціальні мережі, але покупцю під виглядом товарного чека видали підробку, де вказали не продавця, а постачальника і було незрозуміло кому висловлювати претензії,

– говорить Максим Несміянов.

Фактично покупцеві видали документ внутрішньої звітності, який має бути "на руках" у самого постачальника. Він хоче так працювати – будь-ласка, але документи, які видаються покупцеві мають бути інакшими. В такому випадку споживач потрапляє в ситуацію, коли важко щось зробити для захисту своїх прав.

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Максим Несміянов згадує випадок, коли до них звернувся споживач, який в онлайн магазині купивкурку і одразу при кур’єрові не перевірив її, а коли через пару годин відкрив пакунок, відчув сморід. Покупець передзвонив за телефоном, вказаним у чекові, й попросив забрати зіпсований товар та повернути гроші. Йому пообіцяли, що приїде кур’єр і забере неякісний товар та поверне гроші. Споживач звернувся до Союзу споживачів через тиждень очікування кур’єра, який все не йшов і не йшов. Проте йому не змогли допомогти бо споживач не зміг згадати на якому сайті скупився, а на чекові окрім телефона, іншої корисної інформації не вказувалось.

Не маючи адреси і фактично не знаючи хто продав товар ти не знаєш навіть на кого написати скаргу,

– пояснює Несміянов.

Поза перевірками

Ще одна проблема для споживачів – згідно з постановою КМУ під час дії карантину неможна проводити перевірки, навіть за скаргою постраждалого. Держпродспоживслужба не працює в цей період і на скарги споживачів жодним чином не реагує. Фактично потрібно чекати завершення карантину щоб перевіряючі поновили свою роботу.

Звісно написати скаргу можна, проте вам надішлють формальну відписку суть якої зведеться до неможливості проведення перевірок під час карантину,

– зазначає Несміянов.

Проте, не маючи нормальних документів, зокрема чека, де буде вказана вся потрібна інформація (суб’єкт господарювання, його адреса, телефон тощо) ніхто ні на яку перевірку не зможе вийти, навіть після завершення карантину. В такому випадку, банально незрозуміло кого потрібно перевіряти. Тому необхідно уважно обирати продавця товарів і дивитись які саме документи вам видали, після купівлі товару.

Водночас, є інша проблема – все фасують у пакети тому не одразу вдасться розгледіти, приміром, надгнилі помідори чи огірки.

Максим Несміянов наводить приклад, коли до них прийшла скарга від покупця на те, що після того як він відкрив пакет, то побачив помідори з пліснявою. В цьому випадку була доставка з нормальної торговельної мережі. Проте кур’єр вже пішов і покупець не знав що робити.

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В подібних випадках експерт радить подзвонити на гарячу лінію торговельної мережі з вимогою про безкоштовну доставку аналогічної, але якісної продукції. Оскільки в даному разі можна і потрібно вимагати усунення порушення прав споживачів. Але на доведення правоти доведеться витратити чимало часу й нервів.

Тому аби уникнути подібних ситуацій експерт радить:

замовляти продукти лише у перевірених торговельних мереж, а не у соціальних мережах;

приймаючи товар необхідно уважно звіряти перелік продуктів: що ви замовляли і що вам принесли і в якому воно стані;

підписувати акт прийому-передачі лише після уважного огляду продуктів;

відпускати кур’єра потрібно в останній момент, після ретельної перевірки замовлення.

Якщо привезли продукти, ви їх оглянули і побачили зіпсовані – одразу повертайте товар. Потрібно розуміти – кур’єр ні за що не відповідає, він лише доставляє продукцію,

– радить Несміянов.

За законом про захист прав споживачів покупець не повинен забирати неякісний товар. Це вже проблеми або магазина, або постачальника. Все залежить від того як у них організована логістика.



За яких умов може працювати ринок / Інфографіка 24 каналу

Тож, для початку необхідно зафіксувати скаргу, подзвонивши на гарячу лінію. Інакше, після того як кур’єр піде, покупець залишиться з неякісними продуктами і довести, що не ти їх зіпсував проблематично. В магазині апелюватимуть до того, що покупець прийняв і розписався за товар тому про жодні претензії не може йтись. В будь-якому випадку – йде поставка і має бути бодай якийсь документ.

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Ну а якщо в квартиру занесли товар, проте кур’єр не надав жодних документів на підпис і пішов, то можна взагалі вимагати поставку продуктів. Бо як довести, що вам їх доставили, якщо немає підписаного документу?!

Тож, купуючи онлайн не можна розслаблятись, адже часто в соціальних мережах працюють аферисти, які продають неякісні товари.